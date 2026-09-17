Lucknow News: पंडालों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब

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लखनऊ। राजधानी में गणेश उत्सव के पंडाल इन दिनों आस्था, भक्ति और उल्लास से गुलजार हैं। कहीं मनौतियों के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी है तो कहीं भंडारे में प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालु जुट रहे हैं। शाम ढलते ही भजन संध्या और सामूहिक आरती से माहौल और भक्तिमय हो उठता है। ढोल-मंजीरों और भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूम रहे हैं। शहर के अलग-अलग पंडालों में गणेश वंदना के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हैं। कहीं नृत्य-नाटिकाओं में धार्मिक प्रसंग जीवंत हो रहे हैं तो कहीं छात्र-छात्राएं भक्ति और संस्कृति के रंग बिखेर रहे हैं।मनौतियों के राजा के दरबार में उमड़े भक्त, भजनों पर झूमे श्रद्धालुझूलेलाल वाटिका, हनुमान सेतु में गणेश उत्सव के तीसरे दिन बुधवार को ''''मनौतियों के राजा'''' के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्री गणेश प्राकट्य कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं को मोदक का प्रसाद वितरित किया गया। शाम को कोलकाता के भजन गायक विकास कपूर ने भजन संध्या में भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय कर दिया। इसके बाद संजय शर्मा व टीम ने तीन दिव्य नृत्य-नाटिकाएं प्रस्तुत कीं। इनमें गणेश को बुद्धि का वरदान, मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण और मां वैष्णो देवी की लीला दिखाई गई।पेपर मिल कॉलोनी के अक्षय वर मल्ल पार्क में गणेशोत्सव के तीसरे दिन भव्य भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। दोपहर में आयोजित भंडारे में छोले-चावल और बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। शाम को गुरुकुल के विद्यार्थियों की विशेष आरती और सामूहिक मंत्रोच्चारण ने माहौल भक्तिमय कर दिया। इसके बाद भजन गायक धनंजय मित्तल की भजन संध्या में श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे।बीबीडी परिसर में गणेश महोत्सव के तीसरे दिन छात्र-छात्राओं ने शिव स्तोत्र, गणेश वंदना और भजनों पर नृत्य प्रस्तुत किया। स्किट में श्रीगणेश और कार्तिकेय से जुड़े प्रसंग दिखाए गए। द्रौपदी चीरहरण व माता-पिता के सम्मान पर संगीतमय लघु नाटक प्रस्तुत किया। महाआरती में चेयरपर्सन अलका दास गुप्ता, चांसलर बीबीडीयू, प्रो चांसलर विराज सागर दास, वाइस प्रेसिडेंट देवांशी दास और सोनाक्षी दास शामिल हुए।बुधवार को राजधानी के गोमती तट पर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयघोष के बीच श्रद्धालु बप्पा को विदा करते नजर आए। प्रतिमा विसर्जन के समय कई भक्तों की आंखें नम हो गईं। किसी ने हाथ जोड़कर अंतिम दर्शन किए तो कोई नम आंखों से बप्पा को निहारता रहा। उत्सव की रौनक के बीच विदाई का यह पल श्रद्धा, प्रेम और भावुकता से भर उठा।