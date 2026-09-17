Lucknow News: जागरूकता और आत्मनिर्भरता से ही बनेगा सुरक्षित समाज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:36 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में बुधवार को जागरूकता एवं मूल्य-आधारित शिक्षा विषय पर विशेष व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ-1090 की सेवानिवृत्त डीआईजी डॉ. किरण यादव ने महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बालिकाओं में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया। कहा कि जागरूकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदार व्यवहार के साथ ही सुरक्षित एवं सम्मानजनक समाज का निर्माण संभव है। मूल्य-आधारित शिक्षा की नोडल अधिकारी प्रो. शीला मिश्रा ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। डॉ. मीरा सिंह के समन्वय में हुए कार्यक्रम में 70 से अधिक विद्यार्थी समेत कई शिक्षक शामिल हुए।
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