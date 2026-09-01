Lucknow News: बंदियों को जेल ले जा रही पुलिस वैन खुर्दही बाजार में खराब, लगा जाम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:07 AM IST
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गोसाईंगंज। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित खुर्दही बाजार में सोमवार शाम करीब 7:35 बजे एक पुलिस वैन खराब हो गई। यह वैन कोर्ट से बंदियों को जिला जेल ले जा रही थी। वैन के बीच बाजार में खड़े होने से सुल्तानपुर रोड पर करीब 40 मिनट तक जाम लगा रहा।
पुलिस वैन खराब होने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंच गई और तुरंत यातायात व्यवस्था संभालने का प्रयास किया। इसी बीच जेल से बंदियों को छोड़कर लौट रही दूसरी पुलिस वैन मौके पर आई। कड़ी सुरक्षा के बीच बंदियों को खराब वैन से दूसरी वैन में स्थानांतरित किया गया।
दूसरी वैन बंदियों को लेकर जिला जेल रवाना हो गई। पुलिस ने खराब वैन को बीच बाजार से हटवाकर राजमार्ग के किनारे खड़ा कराया। वैन हटने के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हुई।
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पुलिस वैन खराब होने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंच गई और तुरंत यातायात व्यवस्था संभालने का प्रयास किया। इसी बीच जेल से बंदियों को छोड़कर लौट रही दूसरी पुलिस वैन मौके पर आई। कड़ी सुरक्षा के बीच बंदियों को खराब वैन से दूसरी वैन में स्थानांतरित किया गया।
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दूसरी वैन बंदियों को लेकर जिला जेल रवाना हो गई। पुलिस ने खराब वैन को बीच बाजार से हटवाकर राजमार्ग के किनारे खड़ा कराया। वैन हटने के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हुई।
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