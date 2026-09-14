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Lucknow News: मोबाइल हैक कर एक मिनट में निकाले 99 हजार रुपये

Mon, 14 Sep 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:33 AM IST
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99,000 rupees withdrawn in one minute by hacking mobile phone.
लखनऊ। साइबर ठगों ने बिजनौर के औरंगाबाद जागीर निवासी रेखा भदौरिया का मोबाइल हैक कर उनके खाते से एक मिनट में 99 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़िता ने शनिवार को बिजनौर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
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रेखा ने बताया कि कुछ दिन पहले शाम को उनके पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। फोन कर्ता ने खुद को ग्रीन गैस कंपनी का कर्मी बताया और मीटर अपडेट कराने की बात कही। आरोपी ने ऐसा न करने पर रेखा से कनेक्शन कटने की बात कही। कॉल के दौरान ठग ने उन्हें व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भी भेज दी। फाइल इंस्टॉल करते ही पीड़िता का मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद आरोपी ने एक खाते से 50 हजार और दूसरे से 49 हजार रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। ठगी का अहसास होेने पर पीड़िता ने साइबर क्राइम पोर्टल के साथ ही हजरतगंज स्थित साइबर सेल में शिकायत की। इसके बाद बिजनौर थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर कपिल गौतम ने बताया कि मामले की तफ्तीश साइबर सेल कर रही है।
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