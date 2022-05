{"_id":"62868673ac956e1cbf13f7e0","slug":"61-rivers-of-uttar-pradesh-will-be-renovated-in-one-year","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mega plan: बुंदेलखंड की 20 नदियों सहित प्रदेश की 61 नदियों का होगा पुनरुद्धार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 20 May 2022 12:23 AM IST