Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   35% reduction in TB-related deaths: Dr. Rajendra Prasad

टीबी से होने वाली मौतों में 35 फीसदी की कमी : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

Mon, 16 Nov 2026 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
35% reduction in TB-related deaths: Dr. Rajendra Prasad
टीबी।
लखनऊ। टीबी की समय पर जांच, सटीक इलाज और पोषण सहायता से मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। इससे बीमारी से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। ये जानकारी केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने रविवार को एक होटल में आयोजित नेशनल चेस्ट समिट में दी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की इसी महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक टीबी से होने वाली मृत्युदर में 35 फीसदी की कमी दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 24 फीसदी था। बलरामपुर अस्पताल के पूर्व निदेशक डॉ. टीपी सिंह ने कहा कि सरकार ने टीबी उन्मूलन की दिशा में अभियान शुरू कर सही पहल की है। इसके तहत मरीजों की पहचान कर उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
विज्ञापन

वहीं, लोहिया संस्थान के डॉ. निखिल गुप्ता ने कहा कि टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अब मरीज जांच और इलाज कराने से हिचकिचाते नहीं हैं। बीमारी को लेकर सामाजिक झिझक भी कम हुई है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष डॉ. दिगंबर बेहरा ने कहा कि फेफड़ों की टीबी की सही पहचान बेहद जरूरी है। टीबी और फेफड़ों के कैंसर के लक्षण कई बार एक जैसे होते हैं। ऐसे में बिना जांच के टीबी का इलाज शुरू करना खतरनाक हो सकता है। गलत इलाज से मरीज की हालत बिगड़ सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. एसके कटियार ने कहा कि फेफड़ों के कैंसर की पहचान में देरी होने से बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए जांच के बाद ही इलाज शुरू करना चाहिए। डॉ. रचित शर्मा ने भी समय पर जांच और सटीक इलाज को टीबी के मरीजों की सेहत में सुधार का अहम आधार बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed