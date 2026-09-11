Lucknow News: सेवानिवृत्त अधिकारी समेत चार से ठगे 33.27 लाख
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:33 AM IST
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लखनऊ। साइबर जालसाजों ने लिंक भेजकर विभूतिखंड निवासी 67 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कुमोद चंद्र अग्रवाल सहित चार लोगों के खातों से 33.27 लाख पार कर दिए। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
कुमोद का कहना है कि सात सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे उनके पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। फोनकर्ता ने अपना नाम राहुल सिंह बताया और ग्रीन गैस कनेक्शन का बिल बकाया होने की बात कही। उसने भुगतान के लिए व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। शाम को मोबाइल में खाते से 31.81 लाख रुपये निकलने का मेसेज दिखा। कुमोद ने बताया कि अगले दिन सुबह उन्होंने अपना खाता फ्रीज कराया और 1930 पर शिकायत की। इसके बाद उन्होेंने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरह गैस कनेक्शन बाकी होने की कहकर ठगों ने 88 वर्षीय शिवदास बनर्जी के खाते से पांच लाख और कृष्णानगर इलाके में रहने वाले पवन कुमार के खाते से 6,38,767.64 रुपये निकाल लिए। उधर, जानकीपुरम विस्तार निवासी रमेशचंद्र श्रीवास्तव के खाते से 3,25,297 रुपये निकाल लिए गए। जालसाजों ने उन्हें बिजली मीटर अपडेट कराने का झांसा देकर एपीके फाइल भेजी थी। एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि साइबर क्राइम थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच सभी मामलों की जांच कर रही है।
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कुमोद का कहना है कि सात सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे उनके पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। फोनकर्ता ने अपना नाम राहुल सिंह बताया और ग्रीन गैस कनेक्शन का बिल बकाया होने की बात कही। उसने भुगतान के लिए व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। शाम को मोबाइल में खाते से 31.81 लाख रुपये निकलने का मेसेज दिखा। कुमोद ने बताया कि अगले दिन सुबह उन्होंने अपना खाता फ्रीज कराया और 1930 पर शिकायत की। इसके बाद उन्होेंने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी तरह गैस कनेक्शन बाकी होने की कहकर ठगों ने 88 वर्षीय शिवदास बनर्जी के खाते से पांच लाख और कृष्णानगर इलाके में रहने वाले पवन कुमार के खाते से 6,38,767.64 रुपये निकाल लिए। उधर, जानकीपुरम विस्तार निवासी रमेशचंद्र श्रीवास्तव के खाते से 3,25,297 रुपये निकाल लिए गए। जालसाजों ने उन्हें बिजली मीटर अपडेट कराने का झांसा देकर एपीके फाइल भेजी थी। एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि साइबर क्राइम थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच सभी मामलों की जांच कर रही है।
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