Lucknow News: पुनर्वास विवि में खेल कोटे में 109 सीटें खाली

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विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 28 पाठ्यक्रमों में खेल कोटे की सीटें रिक्त हैं। इनमें बीटेक में सर्वाधिक 24 सीटें हैं। बीए में 20, बीएससी में नौ, बीकॉम और एमबीए में छह-छह, बीसीएसआईटी में तीन, बीबीए में तीन और पीसीडी में तीन सीटें खाली हैं। बीवीए में दो, एमसीए में दो तथा विभिन्न एमए और एमएससी पाठ्यक्रमों में दो-दो सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा एमटेक (एआईडीएस), एमटेक (एआईएमएल), एमवीए एप्लाइड आर्ट्स और एमवीए पेंटिंग में एक-एक सीट खेल कोटे के लिए रिक्त है। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय में 2211 सीटों वाले इन 28 पाठ्यक्रमों में 109 सीटें खेल कोटे के तहत रिक्त हैं।मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाणपत्र जरूरीविश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त निकायों से प्रमाणित होने पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक अभिलेख जमा करने होंगे। प्रवेश निदेशक प्रो. अनामिका चौधरी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी सात सितंबर तक कक्ष संख्या 207 में आवेदन और संबंधित अभिलेख जमा कर दें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट dsmru.up.nic.in पर भी 2026-27 के प्रवेश संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। खास बात है कि विश्वविद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में 50 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।खेल प्रतिभाओं के लिए उचित मंचविश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां सामान्य विद्यार्थियों के साथ कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पैरा खिलाड़ी भी विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बना चुके हैं। खेल प्रतिभाओं को उचित मंच और सुविधाएं देने के लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है।- आचार्य संजय सिंह, कुलपति, पुनर्वास विवि