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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 29-Nov-2026
Unnao News: बुकिंग के बहाने चालक का मोबाइल ले उड़ा टप्पेबाजनवाबगंज। वैन बुक कर कपड़े खरीदने पहुंचे युवक ने फोन करने के बहाने चालक का मोबाइल पार कर दिया। पीड़ित ने दूसरे मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल की, लेकिन फोन नहीं उठा। और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Chandauli News: 24 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 4306 विद्यार्थियों ने दिया यूनिट टेस्ट4,306 students took the unit test across 24 government secondary schools. और पढ़ें
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01:29 AM, 29-Nov-2026
Bulandshahar News: अवैध निर्माण पर शिकंजा, एक निर्माण सील, दूसरे को नोटिसअवैध निर्माण पर शिकंजा, एक निर्माण सील, दूसरे को नोटिस और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Shamli News: दलित-मुस्लिम वोटों के नए समीकरण से बदलेगा तीनों सीटों का सियासी गणितविधानसभा चुनाव 2027 की तीनों सीटों कैराना, शामली और थानाभवन में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Kanpur News: 17 अमान्य विद्यालयों का संचालन बंद कराने के आदेशजिले में बिना मान्यता और निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित हो रहे 17 विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शनिवार को कार्रवाई की है। और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Unnao News: ऑटो सवार किसान की जेब से 70 हजार पारगंजमुरादाबाद। सोने का लॉकेट और गेहूं का बीज खरीदने ऑटो रिक्शा से बांगरमऊ जा रहे एक किसान की जेब काटकर जेबकतरों ने 70 हजार रुपये पार कर दिए। और पढ़ें
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01:28 AM, 29-Nov-2026
Pilibhit News: एसडीएम ने अनुपस्थित मिलने पर बीएलओ का किया जवाब तलबबीसलपुर। एसडीएम अजय कुमार ने शनिवार को बीआरसी परिसर में बनाए गए बूथ नंबर 398 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय बीएलओ विशाल सक्सेना अनुपस्थित मिले। और पढ़ें
01:28 AM, 29-Nov-2026
Chandauli News: नवोदय प्रवेश परीक्षा में 3962 अभ्यर्थी शामिल, 2149 रहे अनुपस्थित3,962 candidates appeared for the Navodaya entrance exam; 2,149 remained absent. और पढ़ें
01:28 AM, 29-Nov-2026
Kanpur News: खड़े डंपर में बाइक भिड़ी, युवक की मौतकानपुर-झांसी हाईवे पर यमुना पुल पार करने के बाद दौलतपुर की ओर जाते समय बाइक सवार युवक खड़े डंपर से टकरा गया। और पढ़ें
01:28 AM, 29-Nov-2026