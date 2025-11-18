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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 28-Nov-2026
Jalaun News: लोडर की टक्कर से ईको खंदक में पलटीजोल्हूपुर-मदारपुर मार्ग पर भिटारी बंबा के पास शुक्रवार को लोडर की टक्कर से ईको गाड़ी बेकाबू होकर खंदक में जा गिरी। और पढ़ें
12:30 AM, 28-Nov-2026
कानपुर: अखिलेश दुबे के बार-बार अस्पताल में भर्ती होने पर जिलाधिकारी से शिकायत, जज को भी लिखा पत्रभाजपा नेता से रंगदारी मांगने के मामले में जेल गए चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे के बार-बार उर्सला अस्पताल में भर्ती होने पर अखिलेश के पीड़ितों ने सवाल उठाए हैं। और पढ़ें
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12:29 AM, 28-Nov-2026
Muzaffarnagar News: वायु प्रदूषण में फिर आया उछाल, नई मंडी में 255 पहुंचा एक्यूआईAir pollution spikes again, AQI reaches 255 in New Mandi और पढ़ें
12:29 AM, 28-Nov-2026
Sultanpur News: पाइपलाइन बिछाने से सड़क की पटरी क्षतिग्रस्तपाइपलाइन बिछाने से सड़क की पटरी क्षतिग्रस्त और पढ़ें
12:29 AM, 28-Nov-2026
Azamgarh News: अजमेर उर्स मेले के लिए आजमगढ़ से चलेगी विशेष ट्रेनअजमेर उर्स मेले के लिए आजमगढ़ से चलेगी विशेष ट्रेन और पढ़ें
12:29 AM, 28-Nov-2026
Chitrakoot News: गांव में नहीं बैठते सचिव, ग्रामीण हो रहे परेशानचित्रकूट। शुक्रवार को दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सचिवों के गांव में न बैठने का मुद्दा उठाया। और पढ़ें
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12:28 AM, 28-Nov-2026
Azamgarh News: मानदेय वृद्धि समेत आठ मांगों को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी लामबंदमानदेय वृद्धि समेत आठ मांगों को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी लामबंद और पढ़ें
12:28 AM, 28-Nov-2026
Sitapur News: कई प्रभारी निरीक्षक बदले, दो गैर जनपद स्थानांतरितकई प्रभारी निरीक्षक बदले, दो गैर जनपद स्थानांतरित और पढ़ें
12:28 AM, 28-Nov-2026
टैबलेट हाथ में चलता-फिरता विश्वविद्यालय : योगीटैबलेट हाथ में चलता-फिरता विश्वविद्यालय : योगी और पढ़ें
12:28 AM, 28-Nov-2026