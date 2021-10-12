विज्ञापन



पीड़िता के बेटे संजय की तहरीर पर पुलिस ने गांव की दो महिलाओं पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि नयनतारा देवी बाजार से घर लौट रही थीं, तभी रास्ते में जोनिहा देवी और वृजमाला देवी ने उनसे अभद्रता की। विरोध करने पर घर पहुंचकर भी गाली-गलौज और धमकी दी। एसओ दिनेश कुमार मौर्य ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है। संवाद

विज्ञापन

रामपुर बुजुर्ग। बनकटा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव में एक महिला को रास्ते में घेरकर गाली-गलौज करने और घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।