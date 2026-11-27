महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसदी तक वृद्धि करने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 तक की जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों को भी मौजूदा 403 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है।

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