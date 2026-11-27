एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग

महिलाओं के आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मीडिया को इस प्रस्तावित कानून को 'महिला आरक्षण बिल' (जो 2023 में संसद से पास हुआ था) के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी पार्टी ने प्रस्तावित राजनीतिक आरक्षण ढांचे के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग की थी। उन्होंने जोड़ा कि 'कोटे के भीतर कोटा' देने का मौका गंवा दिया गया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था। उस समय हमारी मांग थी कि राजनीतिक आरक्षण में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा दिया जाए। मुझे लगता है कि उन्हें 'कोटे के भीतर कोटा' देने का मौका नहीं गंवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आजाद ने इस बात पर भी निराशा जताई कि उस समय राजनीतिक नेतृत्व ने इस मांग को उतनी मजबूती से नहीं उठाया था।