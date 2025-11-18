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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 16 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:59 AM, 16-Nov-2026
Amroha News: पति ने भांजे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर छह फीट गहरे गड्ढे में दफनाया शवदस दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई अनीता (40) की पति नेमपाल और उसके भांजे राजू सैनी ने मिलकर हत्या कर दी। और पढ़ें
01:59 AM, 16-Nov-2026
Aligarh News: शहर में आजसामप्रिय एकता ग्रुप की ओर से दीपावली एवं डांडिया रास महोत्सव शाम सात बजे और पढ़ें
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01:59 AM, 16-Nov-2026
Hathras News: जमीनी के विवाद में दो पक्षों में मारपीट व फायरिंग, तीन घायलक्षेत्र के अरौठा गांव में रविवार रात जमीन के पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। पहले दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग होने की बात सामने आई है। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026
Basti News: गौर बाजार में आज सजेगा बाबा श्याम का दरबारबाजार में श्याम प्रेमी खाटू धाम मंडल के तत्वावधान में सोमवार को भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026
Amroha News: बस से निकल कर खड़ी बाइक से टकराया बस का पहिया, मां-बेटा घायलथाना क्षेत्र में झनकपुरी के पास एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। सड़क किनारे बाइक खड़ी कर बच्चों को गर्म कपड़े पहना रहे पिता के परिवार पर अचानक मुसीबत टूट पड़ी। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026
Moradabad News: ट्रक पलटने से सैकड़ों मुर्गों की मौत, तीन लोग घायलमुरादाबाद-आगरा हाईवे स्थित भीकनपुर कुलवाड़ा गांव के पास रविवार की सुबह ई-रिक्शा को बचाने के चक्कर में मुर्गों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सैकड़ों मुर्गों की मौत हो गई और पढ़ें
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01:58 AM, 16-Nov-2026
Amroha News: 16 से 30 नवंबर तक मनेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ासड़क हादसों और मौतों पर अंकुश लगाने के लिए 16 से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026
Basti News: अपना दल कमेरावादी की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोरअपना दल कमेरावादी की मासिक बैठक रविवार को हर्रैया कस्बे के एक होटल में जिलाध्यक्ष रामभवन पटेल की अध्यक्षता में हुई। और पढ़ें
01:57 AM, 16-Nov-2026
Aligarh News: हादसों में जान गंवाने वालों की स्मृति में जलाईं मोमबत्तीअलीगढ़ रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सहज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र पर रविवार को विश्व सड़क दुर्घटना पीड़ित स्मृति दिवस मनाया गया। और पढ़ें
01:57 AM, 16-Nov-2026