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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 16 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 16 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 16 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:59 AM, 16-Nov-2026

Amroha News: पति ने भांजे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर छह फीट गहरे गड्ढे में दफनाया शव

दस दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई अनीता (40) की पति नेमपाल और उसके भांजे राजू सैनी ने मिलकर हत्या कर दी। और पढ़ें
01:59 AM, 16-Nov-2026

Aligarh News: शहर में आज

सामप्रिय एकता ग्रुप की ओर से दीपावली एवं डांडिया रास महोत्सव शाम सात बजे और पढ़ें
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01:59 AM, 16-Nov-2026

Hathras News: जमीनी के विवाद में दो पक्षों में मारपीट व फायरिंग, तीन घायल

क्षेत्र के अरौठा गांव में रविवार रात जमीन के पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। पहले दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग होने की बात सामने आई है। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026

Basti News: गौर बाजार में आज सजेगा बाबा श्याम का दरबार

बाजार में श्याम प्रेमी खाटू धाम मंडल के तत्वावधान में सोमवार को भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026

Amroha News: बस से निकल कर खड़ी बाइक से टकराया बस का पहिया, मां-बेटा घायल

थाना क्षेत्र में झनकपुरी के पास एक अजीबोगरीब हादसा हो गया। सड़क किनारे बाइक खड़ी कर बच्चों को गर्म कपड़े पहना रहे पिता के परिवार पर अचानक मुसीबत टूट पड़ी। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026

Moradabad News: ट्रक पलटने से सैकड़ों मुर्गों की मौत, तीन लोग घायल

मुरादाबाद-आगरा हाईवे स्थित भीकनपुर कुलवाड़ा गांव के पास रविवार की सुबह ई-रिक्शा को बचाने के चक्कर में मुर्गों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सैकड़ों मुर्गों की मौत हो गई और पढ़ें
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01:58 AM, 16-Nov-2026

Amroha News: 16 से 30 नवंबर तक मनेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा

सड़क हादसों और मौतों पर अंकुश लगाने के लिए 16 से 30 नवंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा। और पढ़ें
01:58 AM, 16-Nov-2026

Basti News: अपना दल कमेरावादी की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर

अपना दल कमेरावादी की मासिक बैठक रविवार को हर्रैया कस्बे के एक होटल में जिलाध्यक्ष रामभवन पटेल की अध्यक्षता में हुई। और पढ़ें
01:57 AM, 16-Nov-2026

Aligarh News: हादसों में जान गंवाने वालों की स्मृति में जलाईं मोमबत्ती

अलीगढ़ रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सहज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र पर रविवार को विश्व सड़क दुर्घटना पीड़ित स्मृति दिवस मनाया गया। और पढ़ें
01:57 AM, 16-Nov-2026

Amroha News: तैयारियां पूरी, जिले में आज से शुरू होगी स्व-गणना

आज से यानी 16 नवंबर से स्व-गणना शुरू हो रही है। जो कि 30 नवंबर तक चलेगी। और पढ़ें
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