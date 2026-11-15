यूपी: प्रदेश में चार सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले, शैलेश सिंह बनाए गए फिरोजाबाद सीडीओ

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्पों की जानकारी दी जाए, ताकि फसल अवशेष जलाने की नौबत न आए। उन्होंने धान और मोटे अनाज की खरीद व्यवस्था भी दुरुस्त रखने को कहा है।



मुख्य सचिव रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उन्होंने उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और सभी विक्रय केंद्रों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत धान और मोटे अनाज (मक्का, बाजरा व ज्वार) की खरीद की समीक्षा में उन्होंने क्रय केंद्रों को क्रियाशील रखने को कहा। साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और उपज की बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए।



मुख्य सचिव ने चीनी मिलों के संचालन की तैयारियों की भी समीक्षा की। गो-आश्रय स्थलों पर गोवंश के लिए वर्षभर पर्याप्त भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सस्ती दरों पर भूसा संग्रहित करने को कहा। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए।