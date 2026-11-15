यूपी: भाजपा का चिंतन शिविर सोमवार से मथुरा में, नितिन नवीन, सीएम योगी सहित जुटेंगे ये दिग्गज; बनेगी रणनीति

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को निर्णायक गति देने के लिए भाजपा अब संगठन से लेकर सत्ता तक की पूरी ताकत चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। मथुरा में आज से शुरु हो रहे दो दिवसीय चिंतन शिविर में चुनावी एजेंडे और बूथवार माइक्रोमैनेजमेंट का खाका तैयार किया जाएगा। शिविर के बाद पार्टी के दिग्गज नेता प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय होंगे। छोटी-छोटी चुनावी सभाओं से लेकर जिला और मंडल स्तर की सांगठनिक बैठकों के जरिये कार्यकर्ताओं को चुनावी मोर्चे पर लगाया जाएगा।



पार्टी की रणनीति केवल बड़े नेताओं की रैलियों तक सीमित रहने की नहीं है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं से संवाद और कमजोर बूथों को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। प्रदेश से लेकर जिला और मंडल स्तर तक संगठन की जवाबदेही तय की जाएगी। नेताओं को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में लगातार प्रवास कर संगठन की तैयारियों का जायजा लेने और कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।



चिंतन शिविर में चुनावी मुद्दों के चयन के साथ बूथवार प्रबंधन, सामाजिक समीकरण और मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर मंथन होगा। पार्टी का जोर हर बूथ पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने और छूटे हुए मतदाताओं से संपर्क मजबूत करने पर रहेगा। इसके लिए स्थानीय पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी तय की जाएगी।



शिविर के बाद भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेता अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय होंगे। छोटी चुनावी सभाओं के जरिये स्थानीय मुद्दों को उठाने के साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाई जाएंगी। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले संगठनात्मक नेटवर्क को पूरी तरह सक्रिय करना और बूथ स्तर पर ऐसी व्यवस्था खड़ी करना है, जिससे चुनावी अभियान लगातार गति पकड़ सके।