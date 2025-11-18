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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 10 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 10 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 10 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, महावा नदी के किनारे फेंका शव, केस दर्ज

बदायूं। सहसवान थाना क्षेत्र में बुजुर्ग भूरे (60) की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव महावा नदी के किनारे फेंक दिया। और पढ़ें
01:29 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: ननद से फोन पर कहासुनी के बाद महिला की जहर खाने से मौत

वजीरगंज। थाना क्षेत्र के गांव बीरमपुर में दीपावली की शाम पारिवारिक विवाद के बाद महिला की विषाक्त पदार्थ खाने से मौत हो गई। और पढ़ें
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01:29 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: हूटिंग का विरोध करने पर बाइक सवार युवक को पीटा

हूटिंग का विरोध करने पर बाइक सवार युवक को पीटा और पढ़ें
01:28 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: शिक्षिका से मारपीट, पति समेत तीन पर केस दर्ज

बदायूं। अतिरिक्त दहेज में आवासीय मकान की मांग पूरी न होने पर शिक्षिका को प्रताड़ित करने और प्रसूता व उसके नवजात बच्चे से मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला थाने में पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ रिपोर्ट की है। और पढ़ें
01:28 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: दीयों की रोशनी से सराबोर हुआ जिला

बदायूं। दिवाली जिले में धूमधाम से मनाई गई। शाम होते ही जिला दीयों की रोशनी और पटाखों की गूंज से जगमगा उठा। घर-घर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की गई। लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्हें त्योहार की बधाई दी। और पढ़ें
01:28 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: ककोड़ा मेला में तैयारियां तेज, मेला कोतवाल बने अश्वनी कुमार शर्मा

ककोड़ा मेला में तैयारियां तेज, मेला कोतवाल बने अश्वनी कुमार शर्मा और पढ़ें
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01:27 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: लालपुल से शहीद भगत सिंह चौक तक सड़क एलईडी लाइटों से हुई जगमग

बदायूं। दीपावली के पर्व पर लालपुल चौराहे से शहीद भगत सिंह चौक तक डेकोरेटिव पोल और ऑक्टागोनल पोल लाइटें लगवाई हैं। और पढ़ें
01:27 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: गांव अहीरवारा में मंदिर के पास पेड़ से लटका मिला किसान का शव

उझानी। घर से खेत पर जाने की बात कहकर निकले किसान वीरभान सिंह (55) का शव रविवार रात अपने ही परिवार के मंदिर के पास बरगद के पेड़ से लटका मिला। आत्महत्या किए जाने की आशंका के बीच पुलिस ने फॉरेसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराए। और पढ़ें
01:27 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: दीपावली मनाने घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत, दो साथी गंभीर

दीपावली मनाने घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत, दो साथी गंभीर और पढ़ें
01:26 AM, 10-Nov-2026

Budaun News: सड़क हादसे में गांव अंबियापुर के युवक की मौत, दो साथी जख्मी

बिल्सी। दीपावली पर पटाखे लेकर घर लौट रहे गांव अंबियापुर निवासी एक बाइक पर सवार तीन युवकों को छोटा हाथी वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में अर्चित (22) की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शेखपुर चौराहे के पास हुई। और पढ़ें
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