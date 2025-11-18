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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 09 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:20 AM, 09-Nov-2026
दीपावली 2026: आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान, प्रतिष्ठानों और घरों में हुई माता लक्ष्मी-गणेश जी की पूजादीपावली का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात को जब आतिशबाजी शुरू हुई तो पूरा आसमान सतंरगी रोशनी से भर गया। साथ ही लोग एक-दूसरे को दीपोत्सव की बधाई देते रहे। और पढ़ें
01:02 AM, 09-Nov-2026
कानपुर: दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी, पटाखों ने बढ़ाया वायु प्रदूषण, 220 पहुंचा एक्यूआईदीपावली में जमकर हुई आतिशबाजी से वायु प्रदूषण बढ़ गया। रविवार देर शाम जैसे-जैसे पटाखे जलाए जाते रहे, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण भी बढ़ता गया। देर शाम को शहर में औसत वायु प्रदूषण 220 रिकाॅर्ड किया गया। और पढ़ें
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12:56 AM, 09-Nov-2026
कानपुर: डेंगू का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा, 10 नए रोगी मिलेकानपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी 10 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई। ये मरीज खाड़ेपुर, अशोकनगर, कौशलपुरी, श्यामनगर, गांधीग्राम, काकादेव, सीसामऊ उत्तरी, कृष्णानगर, चौबेपुर और कल्याणपुर क्षेत्र में मिले हैं। और पढ़ें
12:07 AM, 09-Nov-2026