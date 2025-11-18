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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 9 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 09 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 09 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 9 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:20 AM, 09-Nov-2026

दीपावली 2026: आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान, प्रतिष्ठानों और घरों में हुई माता लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा

दीपावली का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात को जब आतिशबाजी शुरू हुई तो पूरा आसमान सतंरगी रोशनी से भर गया। साथ ही लोग एक-दूसरे को दीपोत्सव की बधाई देते रहे। और पढ़ें
01:02 AM, 09-Nov-2026

कानपुर: दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी, पटाखों ने बढ़ाया वायु प्रदूषण, 220 पहुंचा एक्यूआई

दीपावली में जमकर हुई आतिशबाजी से वायु प्रदूषण बढ़ गया। रविवार देर शाम जैसे-जैसे पटाखे जलाए जाते रहे, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण भी बढ़ता गया। देर शाम को शहर में औसत वायु प्रदूषण 220 रिकाॅर्ड किया गया। और पढ़ें
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12:56 AM, 09-Nov-2026

कानपुर: डेंगू का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा, 10 नए रोगी मिले

कानपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी 10 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई। ये मरीज खाड़ेपुर, अशोकनगर, कौशलपुरी, श्यामनगर, गांधीग्राम, काकादेव, सीसामऊ उत्तरी, कृष्णानगर, चौबेपुर और कल्याणपुर क्षेत्र में मिले हैं। और पढ़ें
12:07 AM, 09-Nov-2026

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 9 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

योगेश कुशवाह थाना सैयां के समीप हाईवे किनारे चाय-नाश्ते का खोखा चलाते हैं। रविवार शाम को उनके खोखे से अचानक आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। खोखा लकड़ी व टीनशेड का होने के चलते आग ने चंद मिनटों में ही विकराल रूप ले लिया। और पढ़ें
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