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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 2 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 2 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 02-Sep-2026

Jhansi News: कबड्डी में कोटरा की टीम मारी बाजी

रानीपुर। निकटवर्ती ग्राम टिकरी में एक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कोटरा टीम और बगरौनी टीम ने भाग लिया। और पढ़ें
01:28 AM, 02-Sep-2026

Chandauli News: स्कूल जाने के रास्ते में जलभराव, ग्रामीणों का प्रदर्शन

Waterlogging on the way to school, villagers protest और पढ़ें
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01:28 AM, 02-Sep-2026

Baghpat News: संविदा लाइनमैन के घर विजिलेंस ने मारा छापा

crime news और पढ़ें
01:28 AM, 02-Sep-2026

Chandauli News: अमाव-जिगना मार्ग पर होगा लघु सेतु का निर्माण

A small bridge will be constructed on the Amava-Jigana road. और पढ़ें
01:27 AM, 02-Sep-2026

Baghpat News: 25 हजार रुपये का इनामी मुठभेड़ में घायल

crime news और पढ़ें
01:27 AM, 02-Sep-2026

Chandauli News: खिड़की तोड़कर घुसे चोर ले गए सामान

Thieves broke in through a window and stole goods और पढ़ें
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01:26 AM, 02-Sep-2026

Pilibhit News: चुर्रा सकतपुर-श्यामपुर मार्ग पर दिखा तेंदुआ, कार सवारों के उड़े होश

सोमवार रात करीब नौ बजे चुर्रा सकतपुर-श्यामपुर मार्ग पर कार सवार लोगों को कथित तौर पर तेंदुआ दिखाई देने से दहशत फैल गई। कार की रोशनी में तेंदुआ दिखा तो उनके होश उड़ गए। घबराए कार सवारों ने कार के अंदर से तेंदुए की तस्वीर भी खींच ली। और पढ़ें
01:26 AM, 02-Sep-2026

Chandauli News: छात्र-छात्राओं ने पेश की संसदीय कार्यप्रणाली की झलक

Students presented a glimpse of parliamentary procedures. और पढ़ें
01:25 AM, 02-Sep-2026

Pilibhit News: बाढ़ से निपटने को जिले में 26 चौकियां, 39 शरणालय चिह्नित, कंट्रोल रूम अलर्ट

शारदा-देवहा में पानी बढ़ने पर सक्रिय होंगी टीमें, आपात स्थिति में 1077 पर करें संपर्क और पढ़ें
01:25 AM, 02-Sep-2026

Pilibhit News: बाढ़ खंड के एसडीओ ने किया निरीक्षण, गन्ने का खेत काट रही नदी

बाढ़ खंड के एसडीओ सुमित सचान ने मंगलवार दोपहर गांव चंदिया हजारा के समीप नदी किनारे पहुंचकर संभावित बाढ़ को लेकर निरीक्षण किया और पढ़ें
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