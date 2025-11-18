Live
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:29 AM, 02-Sep-2026
Jhansi News: कबड्डी में कोटरा की टीम मारी बाजीरानीपुर। निकटवर्ती ग्राम टिकरी में एक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कोटरा टीम और बगरौनी टीम ने भाग लिया। और पढ़ें
01:28 AM, 02-Sep-2026
Chandauli News: स्कूल जाने के रास्ते में जलभराव, ग्रामीणों का प्रदर्शनWaterlogging on the way to school, villagers protest और पढ़ें
विज्ञापन
01:28 AM, 02-Sep-2026
Baghpat News: संविदा लाइनमैन के घर विजिलेंस ने मारा छापाcrime news और पढ़ें
01:28 AM, 02-Sep-2026
Chandauli News: अमाव-जिगना मार्ग पर होगा लघु सेतु का निर्माणA small bridge will be constructed on the Amava-Jigana road. और पढ़ें
01:27 AM, 02-Sep-2026
Baghpat News: 25 हजार रुपये का इनामी मुठभेड़ में घायलcrime news और पढ़ें
01:27 AM, 02-Sep-2026
Chandauli News: खिड़की तोड़कर घुसे चोर ले गए सामानThieves broke in through a window and stole goods और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:26 AM, 02-Sep-2026
Pilibhit News: चुर्रा सकतपुर-श्यामपुर मार्ग पर दिखा तेंदुआ, कार सवारों के उड़े होशसोमवार रात करीब नौ बजे चुर्रा सकतपुर-श्यामपुर मार्ग पर कार सवार लोगों को कथित तौर पर तेंदुआ दिखाई देने से दहशत फैल गई। कार की रोशनी में तेंदुआ दिखा तो उनके होश उड़ गए। घबराए कार सवारों ने कार के अंदर से तेंदुए की तस्वीर भी खींच ली। और पढ़ें
01:26 AM, 02-Sep-2026
Chandauli News: छात्र-छात्राओं ने पेश की संसदीय कार्यप्रणाली की झलकStudents presented a glimpse of parliamentary procedures. और पढ़ें
01:25 AM, 02-Sep-2026
Pilibhit News: बाढ़ से निपटने को जिले में 26 चौकियां, 39 शरणालय चिह्नित, कंट्रोल रूम अलर्टशारदा-देवहा में पानी बढ़ने पर सक्रिय होंगी टीमें, आपात स्थिति में 1077 पर करें संपर्क और पढ़ें
01:25 AM, 02-Sep-2026