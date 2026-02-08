Siddharthnagar News: दुकानों की जांच की, चीनी मांझा मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी

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सिद्धार्थनगर। चीनी मांझा से होने वाली घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने रविवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पतंग की दुकानों की जांच की और बिक्री किए जाने की जानकारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।जांच के क्रम में शोहरतगढ़ थाने की पुलिस ने कस्बे में जांच करने के साथ ही बाॅर्डर इलाके की दुकानों की जांच की। दुकानदारों को दिशा- निर्देश दिए। साथ ही ढेबरुआ और मोहाना थाने की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर जांच की।गोल्हौरा और बांसी कोतवाली की पुलिस ने जांच अभियान चलाया। दुकानदारों को बताया गया कि रखने और बिक्री करने पर कार्रवाई होगी। केस भी दर्ज किया जाएगा।