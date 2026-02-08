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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Roadways' public service buses will run on 11 routes, operations have started on three routes.

Siddharthnagar News: 11 रूटों पर चलेंगी रोडवेज की जनता सेवा बसें, तीन रूटों पर संचालन शुरू

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
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Roadways' public service buses will run on 11 routes, operations have started on three routes.
संवाद न्यूज एजेंसी
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तुलसियापुर। परिवहन निगम की ओर से गोरखपुर-बस्ती मंडल के 11 रूटों पर मुख्यमंत्री जनता सेवा बसों का संचालन किया जाएगा। इसमें तीन रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो गया है जबकि जल्द ही तीन नए रूटों पर बसें चलाई जाएंगी।
इससे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। बाकी रूटों पर भी लोगों को जल्द इसका फायदा मिलेगा। वहीं, ग्रामीणों ने इटवा ब्लॉक के कठेला से भी मुख्यमंत्री जनता सेवा की बस के संचालन के लिए क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है।
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इटवा ब्लाॅक के कठेला क्षेत्र से कोई भी सीधी रोडवेज बस सेवा जिला मुख्यालय के लिए नहीं है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक उन्हें इलाज, मुकदमे की पैरवी और अन्य कार्यों के लिए अक्सर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, लेकिन कठेला से सिद्धार्थनगर जाने के लिए लोगों को या तो तुलसियापुर की राह पकड़नी पड़ती है या फिर निजी साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है।
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