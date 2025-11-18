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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 26 August 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

Wed, 26 Aug 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 26 August 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:29 AM, 26-Aug-2026

Amethi News: समस्याओं का समाधान कराया जाए

farmer in amethi और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

रक्षाबंधन: बढ़ी सुविधाएं, पर्व का आनंद का हुआ दोगुना

बदलते समय के साथ रक्षाबंधन पर्व के लिए सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। पहले दूर-द और पढ़ें
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12:29 AM, 26-Aug-2026

Pilibhit News: न्यूरिया में शातिर मुठभेड़ में गिरफ्तार, तीन चोरियों का हुआ खुलासा

पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में लगी गोली, उसका साथी भाग निकला, चोरी के आभूषण, बाइक और तमंचा बरामद और पढ़ें
12:29 AM, 26-Aug-2026

Pilibhit News: जनपदीय हॉकी प्रतियोगिता में जीजीआईसी और चिरौंजी लाल बने विजेता

शहर के गांधी स्टेडियम में हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने किया उम्दा प्रदर्शन और पढ़ें
12:28 AM, 26-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: स्ट्रीट फूड वेंडर को जागरूक किए जाने का दिया सुझाव

डीएम आलोक कुमार के निर्देश पर मंगलवार को सहायक आयुक्त और पढ़ें
12:28 AM, 26-Aug-2026

Pilibhit News: वाहन की चपेट में आकर मजदूर की मौत

आम के बाग की रखवाली कर लौटते समय हुआ हादसा और पढ़ें
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12:28 AM, 26-Aug-2026

Lalitpur News: छापे की कार्रवाई में 88 किलो ब्रांडेड बेसन किया सीज

ललितपुर। रक्षाबंधन के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकन के लिए मंगलवार को तालबेहट में खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापे की कार्रवाई की। और पढ़ें
12:28 AM, 26-Aug-2026

Amethi News: महिला किसानों ने घेरा पीडब्ल्यूडी कार्यालय

protest in amethi और पढ़ें
12:27 AM, 26-Aug-2026

Pilibhit News: खेत में दवा का डालते समय किसान की हालत बिगड़ी, मौत

कोतवाली क्षेत्र के गांव प्यास निवासी 30 वर्षीय किसान वीरेंद्र पाल की खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और पढ़ें
12:27 AM, 26-Aug-2026

Sant Kabir Nagar News: प्रधानाचार्यों ने सीखा वित्तीय प्रबंधन व विद्यालय संचालन का गुर

दक्ष मॉड्यूल पर आधारित तीन दिवसीय प्रधानाचार्य प्रशिक्षण कार्यशा और पढ़ें
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