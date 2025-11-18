UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 26 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:30 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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Pilibhit News: खेत में दवा का डालते समय किसान की हालत बिगड़ी, मौतकोतवाली क्षेत्र के गांव प्यास निवासी 30 वर्षीय किसान वीरेंद्र पाल की खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और पढ़ें
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