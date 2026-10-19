फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   In Mundali, a canter truck ran over an elderly man on a motorcycle; he died on the spot.

Meerut News: मुंडाली में कैंटर ने बाइक सवार बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर मौत

Mon, 19 Oct 2026 10:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
In Mundali, a canter truck ran over an elderly man on a motorcycle; he died on the spot.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव शाफियाबाद लोटी के पास सोमवार शाम तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से बाइक सवार 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन सहित घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलने पर शाफियाबाद लोटी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेरठ मोर्चरी भिजवाया।
मृतक की पहचान किठौर थाना क्षेत्र के गांव शाहजहांपुर निवासी बाबर पुत्र भल्ले के रूप में हुई है। बाबर सोमवार शाम करीब 5:00 बजे हापुड़ से अपने घर शाहजहांपुर लौट रहे थे। किठौर-हापुड़ मार्ग पर शाफियाबाद लोटी के पास सामने से आ रहे कैंटर ने उनकी बाइक में टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि बाबर करीब 20 फीट दूर जा गिरे। शाफियाबाद लोटी चौकी पुलिस और मुंडाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
विज्ञापन

सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि फरार कैंटर चालक की तलाश जारी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इससे फरार चालक की पहचान करने में मदद मिलेगी। मृतक के परिजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed