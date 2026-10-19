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Meerut News: किठौर में विवाहिता की लूट की फर्जी साजिश का खुलासा

Mon, 19 Oct 2026 10:27 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 10:27 PM IST
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Fake plot to stage a robbery involving a married woman uncovered in Kithaur
- थाना किठौर पुलिस ने महिला के पास से ही बरामद किए चोरी गए जेवर-नकदी
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संवाद न्यूज एजेंसी
किठौर। गांव नित्यानंदपुर में सोमवार को दिनदहाड़े हुई लूट की घटना फर्जी निकली। थाना किठौर पुलिस ने छह घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने विवाहिता मुनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने पूरी सच्चाई बताई।
मुनेश ने सोमवार को सूचना दी थी कि वह घर पर अकेली थी। सुबह करीब 11 बजे तीन अज्ञात बदमाशों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। उसने बताया कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर सोने-चांदी के जेवरात और एक लाख रुपये की नकदी लूट ली। सऊदी अरब के पांच नोट भी लूटे जाने की बात कही गई थी। सूचना पर एसपी देहात अभिजीत सिंह और सीओ किठौर विश्वज्योति राय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ के दौरान पुलिस को मुनेश पर शक हुआ और उसे थाने लाया गया। थाना प्रभारी सुबोध सक्सेना और चौकी इंचार्ज शाहजहांपुर हिमांशु यादव ने पूछताछ की।
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सीओ के अनुसार, मुनेश ने बताया कि उसकी शादी 2 नवंबर 2025 को हुई थी। पति नरेंद्र और उसकी उम्र में काफी अंतर है। उसके परिवार वालों ने शादी में पांच लाख रुपये नकद और एक बुलेट बाइक देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हो सका। इस बात पर घर में कुछ समय से कलह चल रही थी। मुनेश ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे छोड़ना चाहते हैं। कुछ समय पहले उसकी सास ने बहाने से सभी जेवरात ले लिए थे। ससुरालियों पर काफी कर्ज भी था और सास बचे हुए जेवरात भी लेना चाहती थी। इसी के चलते मुनेश ने लूट की साजिश रची।
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पुलिस ने मुनेश की निशानदेही पर घर में कपड़ों के बीच छिपाकर रखे गए जेवरात बरामद कर लिए। यह सामान संदूक में रखा हुआ था। पुलिस का कहना है कि फर्जी सूचना देने पर विवाहिता मुनेश पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थाना किठौर पुलिस ने इस मामले को छह घंटे में सुलझाकर घटना का पर्दाफाश किया।
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