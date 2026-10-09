अश्लील गाने का विरोध: युवक पर जानलेवा हमला, 6 नामजद

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मुंडाली। मुंडाली गांव में अश्लील गाने बजाने का विरोध करने पर एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। दबंगों ने युवक को घेरकर घायल कर दिया। फहद पुत्र रोहिल ने 29 सितंबर की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई।उसने बताया कि आरिफ तेज रफ्तार ट्रैक्टर पर अश्लील गाने बजाते हुए आया। फहद के संभलकर गाड़ी चलाने को कहने पर आरिफ ने गाली-गलौच की। उसने अपने साथियों आसिफ, आलम, नौशाद, इसरार और परवेज को बुलाकर फहद पर हमला कर दिया। फहद का आरोप है कि आरोपी 2025 के एक पुराने मुकदमे में समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। एसएसपी के आदेश पर शुक्रवार को मुंडाली थाना पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है।