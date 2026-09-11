{"_id":"6aa42c8a34289af0c5076901","slug":"meerut-delhi-haridwar-express-begins-halting-at-sakauti-station-long-standing-demand-fulfilled-2026-09-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सकौती स्टेशन पर दिल्ली-हरिद्वार एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, पूरी हुई वर्षों पुरानी मांग, जान लें समय सारिणी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

सकौती टांडा और आसपास के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी ट्रेन ठहराव की मांग शुक्रवार को पूरी हो गई। रेलवे मंत्रालय की स्वीकृति के बाद 14303/14304 दिल्ली-हरिद्वार-दिल्ली एक्सप्रेस का सकौती टांडा स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर ठहराव शुरू हो गया। नंगली तीर्थ के महामंडलेश्वर शिव प्रेमानंद और श्रम कल्याण परिषद के पूर्व अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पंडित सुनील भराला ने बताया कि सकौती टांडा में ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर उन्होंने रेल मंत्री और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष लगातार मुद्दा उठाया था। लंबे प्रयासों के बाद रेलवे ने ठहराव को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग और सामूहिक प्रयासों की सफलता है।



विज्ञापन

विज्ञापन

रेलवे के निर्धारित समय के अनुसार दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली 14303 एक्सप्रेस शाम 7:46 बजे सकौती टांडा पहुंचेगी और एक मिनट बाद 7:47 बजे रवाना होगी। वहीं, 14304 हरिद्वार-दिल्ली एक्सप्रेस दोपहर 12:15 बजे पहुंचेगी और 12:16 बजे प्रस्थान करेगी। यह व्यवस्था शुक्रवार से प्रभावी हो गई है।



विज्ञापन