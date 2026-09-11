Muzaffarnagar News: किशोरी के साथ दुष्कर्म प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की मांग
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने छपार क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। संगठन ने इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन की कॉपी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, एसएसपी संजय कुमार वर्मा को भेजी गई हैं।
ज्ञापन देकर संगठन के संयोजक संजय अरोडा ने कहा कि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की।
ताकि आरोपियों को सबक मिल सके। पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने और मुजफ्फरनगर शहर में सरकारी आवास उपलब्ध कराने, परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई।
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मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने तीन माह के भीतर दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की। आरोपियों और उनके परिजनों के विदेशी संपर्कों, बैंक खातों तथा संपत्ति की जांच की भी मांग की। सरिता शर्मा अरोडा, कन्हैया लाल शर्मा, राज कुमार गर्ग, चेतन अग्रवाल व अन्य मौजूद रहे।
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मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने छपार क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। संगठन ने इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन की कॉपी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, एसएसपी संजय कुमार वर्मा को भेजी गई हैं।
ज्ञापन देकर संगठन के संयोजक संजय अरोडा ने कहा कि किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की।
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ताकि आरोपियों को सबक मिल सके। पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने और मुजफ्फरनगर शहर में सरकारी आवास उपलब्ध कराने, परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई।
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मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने तीन माह के भीतर दोषियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की। आरोपियों और उनके परिजनों के विदेशी संपर्कों, बैंक खातों तथा संपत्ति की जांच की भी मांग की। सरिता शर्मा अरोडा, कन्हैया लाल शर्मा, राज कुमार गर्ग, चेतन अग्रवाल व अन्य मौजूद रहे।