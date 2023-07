पढ़ें 22 जुलाई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:57 AM, 22-Jul-2023

Panchkula News: नगर निगम का एजेंडा फाइलों में सिमटा, ठेकेदारों की बेरुखी से विकास लटका

In other meetings including the year 2021, no work was done on the agendas, the situation worsened due to lack of basic development in the wards और पढ़ें