सुर्खियां: आठ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त; दिनेश शर्मा अंडमान के उपराज्यपाल बनेंगे; जोहेरी मोला मिस वर्ल्ड

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देश-दुनिया के प्रमुख समाचारों में भारत के 10 प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मिस वर्ल्ड 2026 खिताब की घोषणा और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को अंडमान का उपराज्यपाल बनाने का एलान सर्वाधिक चर्चित रहे। इसके अलावा पाकिस्तान में आसिम मुनीर के ताकत बढ़ना, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश की खबर भी चर्चा में रही। खेल जगत में भारत की पाकिस्तानी टीम पर एकतरफा जीत भी सुर्खियों में रही। मौसम के समाचार में 11 सितंबर तक बारिश का पूर्वानुमान अहम सुर्खियों में शुमार रहा। इन खबरों के अलावा रेबीज रोधी टीके का बैच गुणवत्ता जांच में फेल होना भी चर्चा में है। दिल्ली में 10 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, लद्दाख में देश का पहला चेक डैम बनाए जाने की खबर भी अहम सुर्खियों में शामिल रहा। 55 महीने से जारी रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी दूतों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी अहम अंतरराष्ट्रीय घटना रही।