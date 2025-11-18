पढ़ें 12 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
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01:00 AM, 12-Nov-2026
Jalaun News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगितराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगित और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026
भाईदूज : जेल में भाइयों से मिलकर छलके बहनों के आंसू, टीका करके लंबी उम्र की कामना की
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12:59 AM, 12-Nov-2026
Hisar News: पीए-1 के नतीजों से होगी कमजोर विद्यार्थियों की पहचान, शून्य पीरियड में कराई जाएगी पढ़ाईहिसार। पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित में कमजोर विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग विशेष कार्ययोजना तैयार करेगा। निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रथम आवधिक आकलन-1 (पीए-1) के परिणामों के आधार पर कमजोर विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026
Siddharthnagar News: रास्ते पर कब्जे के विरोध में प्रतिमा विसर्जन रोकने पर अड़े ग्रामीणसार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध अब मां लक्ष्मी की और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026
Gonda News: गांधी पार्क में 15 से शुरू होगा खादी महोत्सव
12:59 AM, 12-Nov-2026
Shahjahanpur News: क्रिकेट एसोसिएशन के पंजीकरण फॉर्म 16 से भरे जाएंगेशाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Nov-2026
Mau News: प्रतीक क्रिकेट एकेडमी ने वेदांत क्रिकेट क्लब को 97 रनों से रौंदा
12:59 AM, 12-Nov-2026
Jalaun News: 1.10 करोड़ से बनेगा चार किलोमीटर लंबा आटा-अकोढ़ी मार्ग
12:59 AM, 12-Nov-2026
Hathras News: आज खास
12:58 AM, 12-Nov-2026