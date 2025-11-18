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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 12 November 2026

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पढ़ें 12 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 12 November 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 12-Nov-2026

Jalaun News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगित

राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगित और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

भाईदूज : जेल में भाइयों से मिलकर छलके बहनों के आंसू, टीका करके लंबी उम्र की कामना की

Bhai Dooj: Sisters shed tears upon meeting their brothers in jail; they performed the *tilak* ceremony and prayed for their long lives.
ललितपुर। जनपद में भाई दूज के पर्व पर सैकड़ों बहनों का प्यार दिखा। बुधवार को जिला कारागार में बड़ी संख्या में बहनें अपने भाई से मिलने व टीका करने पहुंचीं। भाइयों को देखते ही वह भावुक हो गई और आंसू छलक आए। वहीं भाइयों की आंखें भी गीली और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Nov-2026

Hisar News: पीए-1 के नतीजों से होगी कमजोर विद्यार्थियों की पहचान, शून्य पीरियड में कराई जाएगी पढ़ाई

हिसार। पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित में कमजोर विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग विशेष कार्ययोजना तैयार करेगा। निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रथम आवधिक आकलन-1 (पीए-1) के परिणामों के आधार पर कमजोर विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Siddharthnagar News: रास्ते पर कब्जे के विरोध में प्रतिमा विसर्जन रोकने पर अड़े ग्रामीण

सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध अब मां लक्ष्मी की और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Gonda News: गांधी पार्क में 15 से शुरू होगा खादी महोत्सव

Khadi Mahotsav to begin on the 15th at Gandhi Park
गांधी पार्क में 15 से शुरू होगा खादी महोत्सव और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Shahjahanpur News: क्रिकेट एसोसिएशन के पंजीकरण फॉर्म 16 से भरे जाएंगे

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होगी। और पढ़ें
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12:59 AM, 12-Nov-2026

Mau News: प्रतीक क्रिकेट एकेडमी ने वेदांत क्रिकेट क्लब को 97 रनों से रौंदा

Prateek Cricket Academy crushed Vedant Cricket Club by 97 runs
Prateek Cricket Academy crushed Vedant Cricket Club by 97 runs और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Jalaun News: 1.10 करोड़ से बनेगा चार किलोमीटर लंबा आटा-अकोढ़ी मार्ग

The four-kilometer-long Aata-Akodhi road will be built at a cost of Rs 1.10 crore.
1.10 करोड़ से बनेगा चार किलोमीटर लंबा आटा-अकोढ़ी मार्ग और पढ़ें
12:59 AM, 12-Nov-2026

Hathras News: आज खास

today special
आज खास और पढ़ें
12:58 AM, 12-Nov-2026

स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर बना नंबर वन, सिंधिया ने बताया कैसे मिली ये उपलब्धि!

स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर बना नंबर वन, सिंधिया ने बताया कैसे मिली ये उपलब्धि! और पढ़ें
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