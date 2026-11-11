महाराष्ट्र अपडेट: मुंबई के वडाला में सिलिंडर फटने से आग; अठावले बोले- सूखा पीड़ित किसानों की मदद कर रही सरकार

महाराष्ट्र के वडाला में माला गार्डन के पास प्रतीक्षा नगर में झोपड़ियों में देर रात आग लगी। मौके पर पहुंचे फायर टेंडर्स को आग पर काबू के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस मामले में मुंबई में भाजपा की स्थानीय पार्षद शिल्पा केलुस्कर ने कहा, प्रतीक्षा नगर में पांच गैस सिलिंडर फट चुके हैं, स्थिति को जल्द से जल्द काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। एक दमकलकर्मी घायल हुआ है। स्थानीय लोगों में से किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है।

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रामदास अठावले बोले- किसानों के खातों में 5000 रुपये भेजे महाराष्ट्र से निर्वाचित सांसद और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि देश में दिवाली उत्साह से मनाई जा रही है। पटाखों से कई जगह आग लगी, मराठवाड़ा के धाराशिव में एक परिवार के छह सदस्यों की जान गई। महाराष्ट्र सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की मदद कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने दिवाली के लिए किसानों के खातों में 5,000 रुपये भेजे। सरकार किसान समुदाय को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बार-बार कर्ज माफी से बचने के लिए अच्छी फसल वाली नीतियां जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र के समर्थन से राज्य सरकार नदी जोड़ो पहल बढ़ा रही है। इससे किसानों को भविष्य में गंभीर स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी।