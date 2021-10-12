Deoria News: खाद की किल्लत से गेहूं की बोआई पर गहराया संकट

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बी पैक्स खुखुंदू पर बुधवार को सन्नाटा पसरा रहा। केंद्र प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि 200 बोरी एनपीके खाद पहुंची है, जिसका वितरण बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इससे पहले भी खाद का वितरण किया गया था, लेकिन मांग बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अभी किसान धान बेचने के लिए केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं। अधिकांश किसान कटाई और फसल सुखाने में जुटे हैं।किसान कमलेश राय ने बताया कि अर्णव तूफान से बड़े पैमाने पर धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में तैयार फसल गिरकर बिखर गई है और कई जगह पानी भरने से कटाई मुश्किल हो गई है। किसी तरह कटाई होने के बाद भी नमी के कारण फसल को लंबे समय तक सुखाना पड़ रहा है। मौसम साफ नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है। इसका असर गेहूं की बुआई पर भी पड़ सकता है। भाटपाररानी संवाद के अनुसार, रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है लेकिन साधन सहकारी समितियों पर खाद और बीज नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। विकासखंड की अधिकांश समितियों में स्टॉक उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को निजी दुकानों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहां से महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदने से खेती की लागत बढ़ रही है। विकासखंड में कोड़रा, सूरजीपुर, बहियारी बघेल, खामपार, टीकमपार, सरया, कुकुरघाटी और भठवा तिवारी समेत कुल 10 साधन सहकारी समितियां हैं। किसानों का कहना है कि इन समितियों पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हैं। टीकमपार और भठवा तिवारी समितियों पर एक-दो बार खाद का वितरण हुआ था, लेकिन सीमित स्टॉक होने से जल्द ही खत्म हो गया।किसान राम आशीष कुशवाहा, अशोक यादव, मनोज शर्मा, रामनरेश प्रसाद और साधु शरण ने बताया कि उनकी समितियों पर खाद और बीज नहीं पहुंचे हैं। गेहूं की बुआई का समय निकलता जा रहा है। ऐसे में उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। एसडीएम भाटपाररानी दीपराज सिंह ने बताया कि समितियों पर खाद और बीज उपलब्ध कराया गया था। संभव है कि मौजूदा समय में स्टॉक समाप्त हो गया हो। जल्द ही इसकी व्यवस्था कराई जाएगी।क्रय केंद्रों पर प्रभारी नियुक्त नहीं, धान खरीद का इंतजार : भाटपाररानी। तहसील क्षेत्र में धान खरीद का समय शुरू होने के बावजूद दोनों सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है। भाटपाररानी और बनकटा ब्लॉक में एक-एक क्रय केंद्र बनाया गया है, लेकिन अब तक दोनों केंद्रों पर प्रभारी की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे खरीद की तैयारियां अधूरी हैं और किसान सरकारी व्यवस्था शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।