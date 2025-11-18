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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 11 November 2026

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पढ़ें 11 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 11 November 2026

लाइव अपडेट

01:59 AM, 11-Nov-2026

बाहरी दिल्ली: सीवर में गिरा चार साल का बच्चा, रेस्क्यू के लिए कई टीमों ने मिलकर चलाया अभियान

उसके बचाव के NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, DDMA और BSF की टीमों ने मिलकर अभियान चलाया है।  और पढ़ें
01:55 AM, 11-Nov-2026

Panchkula News: अभयपुर में छठ महापर्व से पहले तैयार होगा नया घाट, फ्लाइओवर के नीचे हो रहा निर्माण

अभयपुर में छठ महापर्व से पहले तैयार होगा नया घाट, फ्लाइओवर के नीचे हो रहा निर्माण और पढ़ें
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01:54 AM, 11-Nov-2026

Prayagraj News: पाइपलाइन बिछी, बोरिंग हुई, घरों तक नहीं पहुंचा पानी

Pipelines were laid, borewells were drilled, yet water did not reach the homes
पाइपलाइन बिछी, बोरिंग हुई, घरों तक नहीं पहुंचा पानी और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026

Kanpur News: आईआईटी की प्रो. बुशरा अतीक को मिली अंतरराष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिप

कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली आईआईटी कानपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. बुशरा अतीक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026

Panchkula News: कबाड़ के ढेर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

कबाड़ के ढेर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026

Prayagraj News: सड़क पर जानलेवा गड्ढा, विभाग बना अंजान

Prayagraj remained in the grip of toxic air for two days, leaving residents gasping for breath
Prayagraj remained in the grip of toxic air for two days, leaving residents gasping for breath और पढ़ें
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01:54 AM, 11-Nov-2026

Kanpur News: प्रदेश स्तरीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रायल 12 से

प्रदेश स्तरीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से जिला स्तरीय ट्रायल 12 नवंबर को सुबह 10 बजे ग्रीनपार्क स्टेडियम में होंगे। और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026

Prayagraj News: दो दिन जहरीली हवाओं की गिरफ्त में रहा प्रयागराज, शहरियों का दम फूला

Prayagraj remained in the grip of toxic air for two days, leaving residents gasping for breath
दो दिन जहरीली हवाओं की गिरफ्त में रहा प्रयागराज, शहरियों का दम फूला और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026

Panchkula News: पुलिस कमिश्नर ने थानों और चौकियों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

पुलिस कमिश्नर ने थानों और चौकियों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश और पढ़ें
01:53 AM, 11-Nov-2026

गोवर्धन पूजा प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक : कैलाश आचार्य

Govardhan Puja is a symbol of nature conservation: Kailash Acharya और पढ़ें
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