पढ़ें 11 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
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लाइव अपडेट
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बाहरी दिल्ली: सीवर में गिरा चार साल का बच्चा, रेस्क्यू के लिए कई टीमों ने मिलकर चलाया अभियानउसके बचाव के NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, DDMA और BSF की टीमों ने मिलकर अभियान चलाया है। और पढ़ें
01:55 AM, 11-Nov-2026
Panchkula News: अभयपुर में छठ महापर्व से पहले तैयार होगा नया घाट, फ्लाइओवर के नीचे हो रहा निर्माणअभयपुर में छठ महापर्व से पहले तैयार होगा नया घाट, फ्लाइओवर के नीचे हो रहा निर्माण और पढ़ें
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01:54 AM, 11-Nov-2026
Prayagraj News: पाइपलाइन बिछी, बोरिंग हुई, घरों तक नहीं पहुंचा पानी
01:54 AM, 11-Nov-2026
Kanpur News: आईआईटी की प्रो. बुशरा अतीक को मिली अंतरराष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिपकैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली आईआईटी कानपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. बुशरा अतीक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026
Panchkula News: कबाड़ के ढेर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबूकबाड़ के ढेर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026
Prayagraj News: सड़क पर जानलेवा गड्ढा, विभाग बना अंजान
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01:54 AM, 11-Nov-2026
Kanpur News: प्रदेश स्तरीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रायल 12 सेप्रदेश स्तरीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से जिला स्तरीय ट्रायल 12 नवंबर को सुबह 10 बजे ग्रीनपार्क स्टेडियम में होंगे। और पढ़ें
01:54 AM, 11-Nov-2026
Prayagraj News: दो दिन जहरीली हवाओं की गिरफ्त में रहा प्रयागराज, शहरियों का दम फूला
01:54 AM, 11-Nov-2026
Panchkula News: पुलिस कमिश्नर ने थानों और चौकियों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देशपुलिस कमिश्नर ने थानों और चौकियों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश और पढ़ें
01:53 AM, 11-Nov-2026