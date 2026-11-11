बंगाल: ममता के आवास पर नहीं हुआ भाई-बहन के पारंपरिक मिलन का आयोजन, पूर्व सीएम ने तोड़ी वर्षों पुरानी परंपरा

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लगभग डेढ़ दशक में पहली बार, पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित आवास पर पारंपरिक भाई-फोटा का आयोजन नहीं किया। यह निर्णय 4 मई को हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार और राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद लिया गया है।टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने इसे चुनावी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों और टीएमसी कैडरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से जोड़ा। घोष ने कहा, "ममता-दी ने इस बार विजया का उत्सव नहीं मनाया। वह भाई-फोटा भी नहीं मनाएंगी।" उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय कथित चुनाव-पश्चात हिंसा, गिरफ्तारियों और पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों की पृष्ठभूमि में लिया गया है।हालांकि, घोष ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक काली पूजा का अनुष्ठान जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "पारिवारिक काली पूजा को बंद नहीं किया जा सकता। इसीलिए पूजा की गई। लेकिन भाई-फोटा समारोह नहीं होगा। लोग उनसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह औपचारिक उत्सव का आयोजन नहीं करेंगी।"इस घोषणा ने एक ऐसी परंपरा के बदलते राजनीतिक महत्व को उजागर किया है, जो बनर्जी के सत्ता में आने से पहले से चली आ रही थी, लेकिन टीएमसी के 15 साल के शासनकाल के दौरान इसने काफी राजनीतिक वजन हासिल कर लिया था। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा, 'उनके आवास पर निमंत्रण सूची कभी बंगाल के राजनीतिक कैलेंडर के सबसे अधिक देखे जाने वाले पहलुओं में से एक थी। समारोह में एक स्थान उत्सव की औपचारिकता से कहीं अधिक था, जो अक्सर पार्टी में एक नेता की स्थिति और पार्टी प्रमुख के साथ निकटता का संकेत देता था। अब पार्टी के सत्ता से बाहर होने के साथ, चीजें बदल गई हैं'।पहले इस आयोजन में पार्थ चटर्जी, सुब्रत बख्शी और मुकुल रॉय जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ सुब्रत मुखर्जी और साधन पांडे जैसे प्रमुख हस्तियां भी नियमित रूप से शामिल होती थीं। फिरोज हाकिम और जावेद खान भी इस समारोह में अक्सर देखे जाते थे। समय के साथ, नए नेताओं और उभरते राजनीतिक चेहरों को भी इसमें स्थान मिलता रहा। कई महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए, एक निमंत्रण बनर्जी के भरोसेमंद घेरे में स्वीकृति का प्रतीक था, जबकि बहिष्कार अक्सर उनकी राजनीतिक संभावनाओं के बारे में अटकलों को जन्म देता था।ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी की उपस्थिति ने राजनीतिक विकास को एक और आयाम दिया, खासकर उनके द्वारा नए मुख्यमंत्री के सार्वजनिक समर्थन के एक दिन बाद। मंगलवार रात, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कालीघाट इलाके में बाबुन से जुड़े एक क्लब द्वारा आयोजित काली पूजा का दौरा किया। पूजा के बाद, बाबुन ने अधिकारी के पैर छूकर कहा, 'दादा, आप आगे बढ़ें। हम आपके साथ हैं'। यह टिप्पणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अधिकारी बनर्जी के करीबी सहयोगी रह चुके थे, इससे पहले कि वह भाजपा में शामिल हुए और अंततः इस साल के चुनावों में भवनीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें हराकर मुख्यमंत्री बने।