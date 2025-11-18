पढ़ें 11 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:58 AM, 11-Oct-2026
शारदीय नवरात्रि 2026: मां दुर्गा को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 5 चीजें, पूजा में रखें इन बातों का ध्यान
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि-विधान और श्रद्धा से की जाती है। मान्यता है कि पूजा में कुछ चीजों का इस्तेमाल या भोग अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं नवरात्रि में मां दुर्गा को किन चीजों को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए।और पढ़ें
01:55 AM, 11-Oct-2026
आज का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्रि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
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01:54 AM, 11-Oct-2026
Kathua News: डेंगू-मलेरिया के एक-एक नए मामले, डेंगू के 41 और मलेरिया के 25 हुए मरीजडेंगू-मलेरिया के एक-एक नए मामले, डेंगू के 41 और मलेरिया के 25 हुए मरीज और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026
Chandauli News: चतुर्भुजपुर में डेढ़ करोड़ से दो बीघे में बनेगा पार्क
01:54 AM, 11-Oct-2026
Panchkula News: आधी रात से लगीं लाइनें, कपाट खुलते ही भक्तों ने किए मां के दर्शनआधी रात से लगीं लाइनें, कपाट खुलते ही भक्तों ने किए मां के दर्शन और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026
आज का लव राशिफल: मेष, कर्क और सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में आएगी मिठास, रिश्तों में मजबूत होगा भरोसा
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01:54 AM, 11-Oct-2026
Una News: फर्जी मुख्तारनामा मामले में रद्द हुईं रजिस्ट्रियांहिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की तहसीलों में हरियाणा का गिरोह सक्रिय है। और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026
Rampur News: ओलावृष्टि से बर्बादी पर गुस्साए किसान, अफसर नहीं पहुंचे हाईवे किया जामओलावृष्टि से बर्बादी पर गुस्साए किसान, अफसर नहीं पहुंचे हाईवे किया जाम और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026
Hamirpur (Himachal) News: प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए 831 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण831 teachers to receive training to strengthen primary education. और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026