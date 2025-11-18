फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 11 October 2026

Live

पढ़ें 11 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
Latest and Breaking News Today in Hindi Live 11 October 2026

लाइव अपडेट

01:58 AM, 11-Oct-2026

शारदीय नवरात्रि 2026: मां दुर्गा को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 5 चीजें, पूजा में रखें इन बातों का ध्यान

hardiya Navratri 2026 Do Not Offer These Things to Maa Durga Know the Important Rules

शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा पूरे विधि-विधान और श्रद्धा से की जाती है। मान्यता है कि पूजा में कुछ चीजों का इस्तेमाल या भोग अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं नवरात्रि में मां दुर्गा को किन चीजों को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए।

और पढ़ें
01:55 AM, 11-Oct-2026

आज का पंचांग: आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्रि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 11 October 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
11 October Ka Panchang: 11 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। आज के दिन शारदीय नवरात्रि शुरू। और पढ़ें
विज्ञापन
01:54 AM, 11-Oct-2026

Kathua News: डेंगू-मलेरिया के एक-एक नए मामले, डेंगू के 41 और मलेरिया के 25 हुए मरीज

डेंगू-मलेरिया के एक-एक नए मामले, डेंगू के 41 और मलेरिया के 25 हुए मरीज और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026

Chandauli News: चतुर्भुजपुर में डेढ़ करोड़ से दो बीघे में बनेगा पार्क

A park will be built on two bighas of land in Chaturbhujpur at a cost of 1.5 crore rupees.
A park will be built on two bighas of land in Chaturbhujpur at a cost of 1.5 crore rupees. और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026

Panchkula News: आधी रात से लगीं लाइनें, कपाट खुलते ही भक्तों ने किए मां के दर्शन

आधी रात से लगीं लाइनें, कपाट खुलते ही भक्तों ने किए मां के दर्शन और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026

आज का लव राशिफल: मेष, कर्क और सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में आएगी मिठास, रिश्तों में मजबूत होगा भरोसा

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 11 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
11 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल जानें और जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। पार्टनर के साथ रिश्ते, रोमांस और आपसी तालमेल के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा? और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:54 AM, 11-Oct-2026

Una News: फर्जी मुख्तारनामा मामले में रद्द हुईं रजिस्ट्रियां

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की तहसीलों में हरियाणा का गिरोह सक्रिय है। और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026

Rampur News: ओलावृष्टि से बर्बादी पर गुस्साए किसान, अफसर नहीं पहुंचे हाईवे किया जाम

ओलावृष्टि से बर्बादी पर गुस्साए किसान, अफसर नहीं पहुंचे हाईवे किया जाम और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026

Hamirpur (Himachal) News: प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए 831 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण

831 teachers to receive training to strengthen primary education. और पढ़ें
01:54 AM, 11-Oct-2026

Ballia News: 89 एकड़ में ददरी मेला लगेगा, 800 से ज्यादा किसानों से ली जाएगी जमीन

The Dadri Fair will be held on 89 acres; land will be acquired from more than 800 farmers. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed