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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Mahadev Dehla Una emerges as the winner in Kabaddi

Rampur Bushahar News: कबड्डी में महादेव देहला ऊना बना विजेता

Sun, 11 Oct 2026 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:29 PM IST
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बलिदानी श्याम सिंह भीखटा की स्मृति में नेरवा उत्सव खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न
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वॉलीबॉल में पंजाब पुलिस और नॉर्दर्न रेलवे रहा संयुक्त विजेता

संवाद न्यूज़ एजेंसी

नेरवा (चौपाल)। कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले अमर बलिदानी वीर चक्र विजेता श्याम सिंह भीखटा की स्मृति में दो दिवसीय नेरवा उत्सव खेलकूद प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। दो दिवसीय इस खेल महाकुंभ में कबड्डी और वॉलीबॉल की स्पर्धाएं आयोजित की गईं, जिनमें देश भर से आई चुनिंदा पांच-पांच शीर्ष टीमों ने अपना दमखम दिखाया। राउंड-रॉबिन आधार पर खेले गए मुकाबलों के बाद शीर्ष दो टीमों के बीच खिताबी भिड़ंत हुई। कबड्डी के फाइनल में महादेव देहला ऊना ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्कॉलर एकादशी पांवटा साहिब को पराजित कर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मुकाबला बेहद कड़ा और रोमांचक रहा। वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला पंजाब पुलिस और नॉर्दर्न रेलवे के बीच कांटे की टक्कर वाला रहा। दोनों टीमों ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए एक-एक सेट अपने नाम कर लिया था। इसके बाद खेल के अंतिम चरण में खराब रोशनी के चलते मैच को आगे जारी रखना संभव नहीं हो सका। आयोजकों ने मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया। निर्णायक समिति ने खेल भावना का सम्मान करते हुए पंजाब पुलिस और नॉर्दर्न रेलवे दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया। समापन समारोह में बलिदानी श्याम सिंह की माता देवकू देवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह के अंत में मुख्य अतिथि माता देवकू देवी और आयोजन समिति ने विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
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