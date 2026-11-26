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नागपुर में अपनी 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' रैली से पहले दीक्षाभूमि का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, दिपके ने बताया कि उन्हें, दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका को निमंत्रण मिले थे। उन्होंने तय किया था कि सौरव दास यूनाइटेड किंगडम जाएंगे।दिपके ने कहा, 'हमने तय किया था कि आशुतोष और मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, क्योंकि राज्य में सूखा पड़ा है और हम प्रभावित इलाकों में जाना चाहते थे। हमने यह भी तय किया था कि सौरव दास लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड जाएंगे। लेकिन जब वह एयरपोर्ट पहुंचे, तो उन्हें रोक दिया गया।'बुधवार को दास ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के लिए यूके जाने से रोक दिया गया था, जहां उन्हें "कॉकरोच मूवमेंट" पर बोलना था। बाद में, विदेश मंत्रालय ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर, दास को उनके पासपोर्ट पर जन्मस्थान से जुड़ी विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किया गया था।दिपके ने कहा, 'मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई असुरक्षा की भावना है। हमारे देश में शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि केवल उसी को वर्ल्ड टूर पर जाना चाहिए। शायद उन्हें इस बात से थोड़ी जलन हुई कि 27 साल के एक युवा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया है।"सीजेपी के संस्थापक ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इसलिए जल रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं से कोई निमंत्रण नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शायद वे सोच रहे होंगे कि दास को इतनी अंतरराष्ट्रीय पहचान कैसे मिल रही है। दिपके ने बताया कि जंतर-मंतर आंदोलन, जिसने सीजेपी को मुख्यधारा में ला खड़ा किया, बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर सफल हुआ था।उन्होंने कहा, 'लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे आत्ममुग्ध लोग हैं, जिन्हें लगता है कि न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया उनके इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए, और केवल उन्हें ही वर्ल्ड टूर पर जाना चाहिए।' जब उनसे इस आरोप के बारे में पूछा गया कि सीजेपी नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है, तो दिपके ने कहा कि सरकार का रवैया अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को कुचलने के तरीके खोजने का है। दिपके ने कहा कि सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भले ही सत्ता उनके पास है, लेकिन बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा देश को दिया गया संविधान हमारे पक्ष में है।उन्होंने कहा, 'संविधान हमारे साथ है। सत्ता भले ही आपकी हो, लेकिन संविधान हमारा है। यह संविधान 140 करोड़ लोगों का है। जब भी सत्ता में बैठा कोई तानाशाह लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा, तो डॉ. बाबासाहेब का यही संविधान उनकी रक्षा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे इसने हमारी रक्षा की है।'दिपके ने आरोप लगाया कि आशुतोष रांका को तिरंगा लहराने के जुर्म में आठ दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया था। दिपके ने बताया कि उन्हें खुद भी एक दिन के लिए हिरासत में रखा गया था। उन्होंने कहा, 'लेकिन आज, बाबासाहेब के संविधान ने हमें बचाया है। इसलिए, हर नागरिक के अधिकारों और आजादी की रक्षा के लिए संविधान को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर संविधान नहीं बचेगा, तो भारत भी नहीं बचेगा।' दिपके ने यह भी कहा कि CJP के नेता 27 नवंबर से विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे से प्रभावित किसानों से मुलाकात करेंगे।