महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े और BMC कमिश्नर अश्विनी भिड़े को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इसमें मेयर के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, ईमेल में मुंबई की दो अन्य जगहों पर भी बम लगाए जाने का दावा किया गया है।

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