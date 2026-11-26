तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल अवमानना याचिकाओं और दूसरी अर्जियों पर 27 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। गुरुवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ ने कहा कि इस मामले से जुड़ी सभी अर्जियां अगले दिन सूचीबद्ध की जाएंगी।

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इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हुए दीपथून नाम के पत्थर के खंभे पर दीप नहीं जलाए जाने के लिए मंदिर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। सरकार का कहना था कि दीप जलाने की जिम्मेदारी मंदिर के अधिकारियों की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खुद से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने साफ कर दिया कि अगर इस मामले में कोई अवमानना याचिका दाखिल होती है तो उस पर सुनवाई की जाएगी।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बावजूद अधिकारियों ने दीपथून पर दीप नहीं जलाया। यह अदालत के आदेश की जानबूझकर अनदेखी करने जैसा है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक बार के लिए 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद सोमवार को दीप केवल पुराने और परंपरागत स्थान यानी उचिपिल्लैयार मंडपम में ही जलाया गया। पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपथून पर दीप नहीं जलाया गया। मंदिर के न्यासी बोर्ड ने भी अपने बयान में कहा था कि लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपराओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में हर साल कार्तिगई दीपम का आयोजन होता है। अब तक यह दीप पहाड़ी की निचली ढलान पर बने दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।कुछ हिंदू संगठनों की मांग है कि दीप पहाड़ी के ऊपर स्थित दीपथून नाम के पत्थर के खंभे पर जलाया जाए। यह जगह एक दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। वहीं, दरगाह पक्ष का दावा है कि पहाड़ी की चोटी का पूरा हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी आधार पर उसने वहां दीप जलाने की मांग का विरोध किया है। अब 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत यह तय करेगी कि उसके पहले दिए गए आदेश का पालन नहीं करने के मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए।