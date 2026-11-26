मोगा में आम आदमी पार्टी की रैली से पहले अचानक कॉफी मशीन फट गई। इस हादसे में मशीन का एक टुकड़ा वहां काम कर रहे एक व्यक्ति के सिर पर जा लगा। व्यक्ति गंभीर है।