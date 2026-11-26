महाराष्ट्र: शरद पवार की सेहत फिर बिगड़ी, पार्टी बैठक छोड़कर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचीं बेटी सुप्रिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 26 Nov 2026 01:32 PM IST
सार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटी सुप्रिया सुले के मुताबिक, उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत है। इससे पहले नवंबर में भी उन्हें सीने में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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विस्तार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। उन्हें दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी बेटी और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने बताया कि उनकी हालत डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) की वजह से लग रही है।
सुप्रिया सुले ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, 'बाबा (पिताजी) को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें डिहाइड्रेशन हुआ है। उन्हें थोड़ा आराम करने और कम यात्रा करने की जरूरत है। लेकिन बाबा किसी की सुनते ही नहीं हैं। उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है। आपकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।'
बैठक छोड़कर अस्पताल पहुंची सुप्रिया
एनसीपी(एसपी ) सूत्रों के मुताबिक, सुप्रिया सुले नरीमन पॉइंट स्थित पार्टी कार्यालय में थीं, जहां राज्य अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने एक बैठक बुलाई थी। लेकिन अपने पिता के पास जाने के लिए वह बीच में ही बैठक छोड़कर चली गईं।
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बता दें कि इससे पहले पवार का 2 से 4 नवंबर तक पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती किया गया था। उन्हें सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। जिसके बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया था।
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सुप्रिया सुले ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, 'बाबा (पिताजी) को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें डिहाइड्रेशन हुआ है। उन्हें थोड़ा आराम करने और कम यात्रा करने की जरूरत है। लेकिन बाबा किसी की सुनते ही नहीं हैं। उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है। आपकी चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।'
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बैठक छोड़कर अस्पताल पहुंची सुप्रिया
एनसीपी(एसपी ) सूत्रों के मुताबिक, सुप्रिया सुले नरीमन पॉइंट स्थित पार्टी कार्यालय में थीं, जहां राज्य अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने एक बैठक बुलाई थी। लेकिन अपने पिता के पास जाने के लिए वह बीच में ही बैठक छोड़कर चली गईं।
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बता दें कि इससे पहले पवार का 2 से 4 नवंबर तक पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती किया गया था। उन्हें सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। जिसके बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया था।