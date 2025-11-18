पढ़ें 22 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
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01:00 AM, 22-Sep-2026
Ambala News: युवक व भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
01:00 AM, 22-Sep-2026
डीएलएड परीक्षा:दो पाली में शामिल हुए 5880 प्रशिक्षु
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12:59 AM, 22-Sep-2026
Faridabad News: एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआतInauguration of development works in the NIT Assembly constituency और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026
Ambala News: 22 हजार बच्चों ने रंगोली और चित्रों से उकेरा 2047 के विकसित भारत का सपना
12:59 AM, 22-Sep-2026
Kushinagar News: श्रम विभाग ने लगाया निशुल्क स्वास्थ्य शिविरसेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को श्रम विभाग की ओर से चिकित्सा विभाग के सहयोग से नौका टोला चुंगी, रामकोला रोड पर श्रमिकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026
Karnal News: नाम की ऑटोमैटिक व्यवस्था.. अब भी पटवारियों के भरोसे इंतकाल, 7692 फाइलें अटकींनाम की ऑटोमैटिक व्यवस्था.. अब भी पटवारियों के भरोसे इंतकाल, 7692 फाइलें अटकीं और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Sep-2026
Agra News: कस्बे में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा
12:59 AM, 22-Sep-2026
Rampur News: होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला हल्द्वानी के युवक का शवरामपुर रोड स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026
Ambala News: गणपति बप्पा मोरया...अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ किया विसर्जन
12:58 AM, 22-Sep-2026