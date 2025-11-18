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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 22 September 2026

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पढ़ें 22 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 22 September 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 22-Sep-2026

Ambala News: युवक व भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

Three accused arrested for attacking a young man and his brothers with a knife.
युवक व भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार और पढ़ें
01:00 AM, 22-Sep-2026

डीएलएड परीक्षा:दो पाली में शामिल हुए 5880 प्रशिक्षु

D.El.Ed. Exam: 5,880 trainees appeared across two shifts
D.El.Ed. Exam: 5,880 trainees appeared across two shifts और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Sep-2026

Faridabad News: एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत

Inauguration of development works in the NIT Assembly constituency और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026

Ambala News: 22 हजार बच्चों ने रंगोली और चित्रों से उकेरा 2047 के विकसित भारत का सपना

22,000 children depicted the vision of a developed India by 2047 through rangoli and drawings.
22 हजार बच्चों ने रंगोली और चित्रों से उकेरा 2047 के विकसित भारत का सपना और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026

Kushinagar News: श्रम विभाग ने लगाया निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को श्रम विभाग की ओर से चिकित्सा विभाग के सहयोग से नौका टोला चुंगी, रामकोला रोड पर श्रमिकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026

Karnal News: नाम की ऑटोमैटिक व्यवस्था.. अब भी पटवारियों के भरोसे इंतकाल, 7692 फाइलें अटकीं

नाम की ऑटोमैटिक व्यवस्था.. अब भी पटवारियों के भरोसे इंतकाल, 7692 फाइलें अटकीं और पढ़ें
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12:59 AM, 22-Sep-2026

Agra News: कस्बे में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा

Lord Jagannath's procession was taken out with great fanfare in the town.
कस्बे में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभायात्रा और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026

Rampur News: होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला हल्द्वानी के युवक का शव

रामपुर रोड स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला। और पढ़ें
12:59 AM, 22-Sep-2026

Ambala News: गणपति बप्पा मोरया...अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ किया विसर्जन

The immersion took place amidst chants of "Ganpati Bappa Morya... come back soon next year."
गणपति बप्पा मोरया...अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ किया विसर्जन और पढ़ें
12:58 AM, 22-Sep-2026

Yamuna Nagar News: नवरात्र में वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल

नवरात्र में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने की भक्तों में उत्साह है। इसके कारण ट्रेनों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। और पढ़ें
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