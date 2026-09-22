Amethi News: 500 युवाओं को मिली नौकरी

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जिला सेवायोजन कार्यालय, कौशल विकास मिशन और आईटीआई गौरीगंज की ओर से आयोजित मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियां पहुंचीं। हाईस्कूल, स्नातक, डिप्लोमा और आईटीआई उत्तीर्ण एक हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। मेले में स्वीटी का दिल्ली की हेल्थ नर्स प्राइवेट लिमिटेड में 13 हजार रुपये मासिक वेतन पर चयन हुआ।पूरे बाबा निवासी बीए और कंप्यूटर डिप्लोमा धारक प्रदीप कुमार का एचडीएफसी में 22,500 रुपये मासिक वेतन पर चयन हुआ। रायपुर फुलवारी निवासी ओम प्रकाश का दिल्ली की ओम लार्जेस्ट कंपनी में 16 हजार रुपये मासिक वेतन पर चयन हुआ। मेले में भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला, डीडीओ वीरभानु सिंह, राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य शिवाकांज माैजूद रहे।