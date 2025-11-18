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पढ़ें 21 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 21-Sep-2026
Sirmour News: मेडिकल कॉलेज में 51 दिन से सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड सेवाएं बंद
12:30 AM, 21-Sep-2026
Sirmour News: पांवटा में 28 सितंबर को जुटेंगे भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता
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12:30 AM, 21-Sep-2026
Sirmour News: उत्तरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र शुरू, ग्रामीणों को घर के पास मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा
12:30 AM, 21-Sep-2026
Faridabad News: पिछले साल के मुकाबले इस बार गणेश चतुर्थी पर कम बिक रहीं मूर्तियांFewer idols are being sold this Ganesh Chaturthi compared to last year. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Sitapur News: बाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मीबाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मी और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Amethi News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली किशोरी, मौतteenager in amethi और पढ़ें
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12:29 AM, 21-Sep-2026
Faridabad News: 14 आरएमसी गलियों का होगा निर्माण14 RMC lanes will be constructed. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Deoria News: लंबित विवेचनाओं का करें निस्तारणDispose of pending investigations. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026
Bahraich News: कटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाई
12:29 AM, 21-Sep-2026