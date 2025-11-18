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पढ़ें 21 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 21 September 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 21-Sep-2026

Sirmour News: मेडिकल कॉलेज में 51 दिन से सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड सेवाएं बंद

no ultra sound facility in medical college
मेडिकल कॉलेज में 51 दिन से सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड सेवाएं बंद और पढ़ें
12:30 AM, 21-Sep-2026

Sirmour News: पांवटा में 28 सितंबर को जुटेंगे भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता

bjp meeting in ponta on 28 sept
पांवटा में 28 सितंबर को जुटेंगे भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और पढ़ें
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12:30 AM, 21-Sep-2026

Sirmour News: उत्तरी में स्वास्थ्य उपकेंद्र शुरू, ग्रामीणों को घर के पास मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा

health center begin in utri
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शनिवार को शिलाई विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ किया। क्षेत्रवासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत किया। और पढ़ें
12:30 AM, 21-Sep-2026

Faridabad News: पिछले साल के मुकाबले इस बार गणेश चतुर्थी पर कम बिक रहीं मूर्तियां

Fewer idols are being sold this Ganesh Chaturthi compared to last year. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Sitapur News: बाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मी

बाइक से टकराकर ई रिक्शा पलटा, 10 जख्मी और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Amethi News: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी मिली किशोरी, मौत

teenager in amethi और पढ़ें
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12:29 AM, 21-Sep-2026

Faridabad News: 14 आरएमसी गलियों का होगा निर्माण

14 RMC lanes will be constructed. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Deoria News: लंबित विवेचनाओं का करें निस्तारण

Dispose of pending investigations. और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Bahraich News: कटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाई

10 bighas of land submerged in the Saryu due to erosion.
कटान से 10 बीघा जमीन सरयू में समाई और पढ़ें
12:29 AM, 21-Sep-2026

Saharanpur News: घर के बाहर टहल रही बुजुर्ग महिला से चेन झपटी

Chain snatched from elderly woman strolling outside her home. और पढ़ें
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