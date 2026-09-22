न्यूज डायरी: बंगाल में टीएमसी विधायक से पूछताछ, सीआईडी के सामने बीमार; एमपी में सिंधिया को दिखाए गए काले झंडे

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ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कार्यक्रम में काले झंडे

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक कार्यक्रम में काले झंडे लहराए गए। सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह घटना एक छात्रावास के शिलान्यास समारोह में हुई। सिंधिया के भाषण शुरू करते ही कुछ लोगों ने झंडे दिखाए और हंगामा किया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मंत्री ने भाषण जारी रखा, जबकि घटना का वीडियो वायरल हो गया। जिला BJP नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने टिप्पणी से इन्कार किया।

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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस विधायक परेश राम दास CID की पूछताछ के दौरान बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला 2023 के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा से जुड़ा है। सोमवार को दास को छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हुई। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।