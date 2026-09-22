Kanpur News: डूडा बनाएगा आसरा कॉलोनी की आठ सड़कें व नालियां

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अकबरपुर में आसरा कॉलोनी में 888 आवास हैं। मौजूदा समय में करीब 480 परिवार यहां रहते हैं। कॉलोनी के सभी रास्ते कच्चे हैं। बारिश में जलभराव से रास्तों पर कीचड़ हो जाता है। इससे यहां रहने वाले परिवारों को आवाजाही में परेशानी होती है। करीब एक साल पहले कॉलोनी के लोगों ने सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले की कार रुकवाकर समस्या बताई थी। इसके बाद सांसद ने नगर निकाय प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद गहराई वाले मुख्य रास्ते पर मिट्टी भराई कराई गई लेकिन अभी भी जलभराव रहता है।बीते दिनों डूडा की ओर से भेजे गए मुख्य मार्ग पर इंटरलॉकिंग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। करीब आठ लाख रुपये से मुख्य मार्ग पानी टंकी तक बनेगा। हालांकि अभी टेंडर प्रक्रिया नहीं हो सकी है। इधर अन्य सात मार्गों पर इंटरलॉकिंग, नाली बनाने और प्रकाश व्यवस्था के कार्य डूडा ने चिह्नित किए हैं। नगर निकाय प्रशासन से इन कार्यों को कराने के लिए अनापत्ति भी मिल गई है। जल्द डीपीआर मंजूरी के लिए सूडा भेजे जाने की उम्मीद है।पीओ डूडा ऊषा सिंह ने बताया कि मुख्य सड़क बनाने के लिए ठेकेदार चयन की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। इसके साथ ही अन्य सात मार्गों की इंटरलॉकिंग, मार्ग प्रकाश व्यवस्था व जल निकासी के लिए नाली निर्माण कराने के प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं। नगर निकाय प्रशासन की अनापत्ति मिल गई है। जल्द आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बजट मंजूरी पर काम कराए जाएंगे।