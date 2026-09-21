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न्यूज डायरी: कब्र की ग्रेनाइट स्लैब बेची, केरलम में तीन गिरफ्तार; विशाखापत्तनम में भारत-श्रीलंका सैन्य अभ्यास

Mon, 21 Sep 2026 02:46 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 21 Sep 2026 02:46 AM IST
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National Updates 21st Sept kerala Bengal Goa Vizag Ind SL exercise north east west south politics crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

केरलम के मल्लापल्ली में कब्रों से ग्रेनाइट स्लैब चोरी कर बेचने के मामले में पुलिस ने विक्रेता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में जलाल सिंह उर्फ सुंदर, सुरजीत बर्मन और साजित शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने तीन कब्रों से ग्रेनाइट स्लैब चुराए। इनमें सबसे हालिया घटना शनिवार रात अनिकाडु स्थित सेंट थॉमस मार थोमा चर्च में हुई, जहां अन्नामा कुरियन की कब्र से छह फुट लंबी और तीन फुट चौड़ी काले ग्रेनाइट की स्लैब चोरी हुई। जांच में सुंदर की भूमिका सामने आई। पुलिस ने बताया कि वह पहले इन कब्रों के लिए स्लैब की आपूर्ति करता था। आरोप है कि उसने स्लैब को जानबूझकर ठीक से नहीं लगाया और उस पर लिखावट भी अधूरी रखी, ताकि बाद में उसे निकालकर बेचा जा सके। एक चोरी की स्लैब उसके गोदाम से बरामद हुई। पुलिस को अन्य चोरियों में भी उनकी भूमिका पर शक है।

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विशाखापत्तनम में भारत-श्रीलंका नौसेनाओं के समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स-26 का आगाज
भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं विशाखापत्तनम में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स-26 में हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी तालमेल को मजबूती देना है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि अभ्यास का 13वां संस्करण 17 से शुरू हुआ और 21 सितंबर तक जारी रहेगा। यह अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान की देखरेख में हो रहा है। अभ्यास की शुरुआत हार्बर चरण से हुई। इसमें पेशेवर बातचीत, एक-दूसरे के जहाजों का दौरा, अनुभव साझा करने के साथ योग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। इसके बाद समुद्री चरण में समुद्र में संयुक्त गतिविधियों के जरिए संचालन संबंधी तालमेल बढ़ाया जाएगा। अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस ज्योति हिस्सा ले रहे हैं, जबकि श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व एसएलएनएस सिंदुराला कर रहा है। 2005 में शुरू हुआ स्लाइनेक्स दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी समझ बढ़ाने का अहम मंच है।

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