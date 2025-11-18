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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 8 September 2026

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पढ़ें 8 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 08 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 8 September 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 08-Sep-2026

Faridabad News: छात्राओं को कॅरिअर और व्यक्तित्व विकास की राह दिखाई

Showed female students the path to career and personality development. और पढ़ें
12:30 AM, 08-Sep-2026

Sirmour News: नाहन के छात्रावासों में नहीं दिखा सुरक्षा का खतरा, तीन भवनों में रह रहे 90 विद्यार्थी

students hostel condition in nahan
नाहन के छात्रावासों में नहीं दिखा सुरक्षा का खतरा, तीन भवनों में रह रहे 90 विद्यार्थी और पढ़ें
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12:30 AM, 08-Sep-2026

Solan News: चायल में एक ही भवन में तीन चोरी, हजारों रुपये नकदी और सिक्के चोरी

उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत चायल में बीती रात चोरों ने एक ही भवन में स्थित दो दुकानों और एक घर को निशाना बनाया। और पढ़ें
12:30 AM, 08-Sep-2026

अंतिम पायदान तक न्याय पहुंचाना अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी : अमरनाथ

Delivering justice to the last person in the line is the responsibility of advocates: Amarnath
Delivering justice to the last person in the line is the responsibility of advocates: Amarnath और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026

Bahraich News: गोकुलपुर में सात साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद

Seven-year-old leopard caged in Gokulpur
गोकुलपुर में सात साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026

Una News: स्वाइन फ्लू संक्रमित बच्ची पूरी तरह स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी

स्वाइन फ्लू से संक्रमित बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। और पढ़ें
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12:29 AM, 08-Sep-2026

Faridabad News: अब शिक्षक खुद तैयार करेंगे बच्चों की पढ़ाई की सामग्री

Teachers will now prepare study materials for children themselves. और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026

Hisar News: स्मार्ट रोड और राइट ऑफ वे प्रोजेक्ट फाइनल, 6.46 करोड़ मंजूर

Smart Road and Right-of-Way project finalized; 6.46 crore sanctioned.
नगर निगम प्रशासन की ओर से प्रस्तावित स्मार्ट रोड और राइट ऑफ वे रोड का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। दोनों सड़कों के एस्टीमेट को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। परियोजना पर 6 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च होंगे। और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026

Jhansi News: सरकारी शिक्षक ने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी को किया अगवा

झांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में सट्टे के लेनदेन को लेकर विवाद की आशंका में एक सरकारी शिक्षक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी विकास कुमार गुप्ता का अपहरण कर लिया। और पढ़ें
12:29 AM, 08-Sep-2026

Bulandshahar News: पारिवारिक विवाद में भाई-भाभी ने फंदा लगाकर कर दी थी हेमंत सिंह की हत्या

पारिवारिक विवाद में भाई-भाभी ने फंदा लगाकर कर दी थी हेमंत सिंह की हत्या और पढ़ें
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