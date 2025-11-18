पढ़ें 8 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:30 AM IST
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Faridabad News: छात्राओं को कॅरिअर और व्यक्तित्व विकास की राह दिखाईShowed female students the path to career and personality development. और पढ़ें
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Sirmour News: नाहन के छात्रावासों में नहीं दिखा सुरक्षा का खतरा, तीन भवनों में रह रहे 90 विद्यार्थी
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12:30 AM, 08-Sep-2026
Solan News: चायल में एक ही भवन में तीन चोरी, हजारों रुपये नकदी और सिक्के चोरीउपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत चायल में बीती रात चोरों ने एक ही भवन में स्थित दो दुकानों और एक घर को निशाना बनाया। और पढ़ें
12:30 AM, 08-Sep-2026
अंतिम पायदान तक न्याय पहुंचाना अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी : अमरनाथ
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Bahraich News: गोकुलपुर में सात साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद
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Una News: स्वाइन फ्लू संक्रमित बच्ची पूरी तरह स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टीस्वाइन फ्लू से संक्रमित बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। और पढ़ें
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12:29 AM, 08-Sep-2026
Faridabad News: अब शिक्षक खुद तैयार करेंगे बच्चों की पढ़ाई की सामग्रीTeachers will now prepare study materials for children themselves. और पढ़ें
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Hisar News: स्मार्ट रोड और राइट ऑफ वे प्रोजेक्ट फाइनल, 6.46 करोड़ मंजूर
12:29 AM, 08-Sep-2026
Jhansi News: सरकारी शिक्षक ने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी को किया अगवाझांसी। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में सट्टे के लेनदेन को लेकर विवाद की आशंका में एक सरकारी शिक्षक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबारी विकास कुमार गुप्ता का अपहरण कर लिया। और पढ़ें
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