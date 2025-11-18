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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 28 August 2026

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पढ़ें 28 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Fri, 28 Aug 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 28 August 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 28-Aug-2026

Rampur News: फंदे से लटका मिला एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही का शव

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की गंगापुर आवास विकास कॉलोनी में बृहस्पतिवार देर शाम एसपी कार्यालय में तैनात एक सिपाही का शव फंदे से लटका मिला। और पढ़ें
01:00 AM, 28-Aug-2026

Ghaziabad News: जीडीए ने ढहाया अवैध निर्माण

जीडीए ने ढहाया अवैध निर्माण और पढ़ें
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12:59 AM, 28-Aug-2026

Yamuna Nagar News: बहनों को मुफ्त सफर में बसों की कमी बनी मुसीबत

Shortage of buses turns free travel for sisters into a hassle
रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा तो मिली लेकिन बसों की कमी और यात्रियों की भारी भीड़ ने इस सुविधा को परेशानी में बदल दिया। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Ghaziabad News: बेसमेंट की खुदाई से बिल्डिंग में आई दरारें

गाजियाबाद। नंदग्राम क्षेत्र के नूरनगर-राजनगर एक्सटेंशन में मानकों के विपरीत बेसमेंट की खुदाई से पास की बिल्डिंग में दरारें आने का मामला सामने आया है। इससे हादसे का खतरा बना हुआ है। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Jind News: अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू

Efforts to improve parking arrangements at the hospital began.
नागरिक अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन परिसर में जहां जगह मिलती है, वहीं खड़े कर देते हैं। इससे कई बार अस्पताल में जाम जैसी स्थिति बन जाती है। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Unnao News: 24 घंटे में चार सेमी बढ़ा जलस्तर, लाल निशान से 18 सेमी दूर

unnao news
24 घंटे में चार सेमी बढ़ा जलस्तर, लाल निशान से 18 सेमी दूर और पढ़ें
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12:59 AM, 28-Aug-2026

Lalitpur News: आज बहनें भाइयों की कलाई में बांधेगीं रक्षा सूत्र

ललितपुर। भाई-बहन के असीम प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज शुक्रवार को भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मनाया जाएगा। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Pilibhit News: भाई के लिए सजेगी प्यार की राखी, घर पर बनेंगे पसंदीदा पकवान

A Rakhi of love will be adorned for the brother, and favorite dishes will be prepared at home.
28 अगस्त को पड़ने वाले रक्षाबंधन के पर्व को खास बनाने के लिए बहनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और पढ़ें
12:59 AM, 28-Aug-2026

Ghazipur News: सड़क धंसने से ट्रक फंसा एक घंटे तक लगा जाम

Truck stuck after road caved in; traffic jam lasted an hour.
Truck stuck after road caved in; traffic jam lasted an hour. और पढ़ें
12:58 AM, 28-Aug-2026

Bhadohi News: अस्पताल में भरा ढाई फीट पानी, लौटे मरीज

Two and a half feet of water floods hospital; patients turn back. और पढ़ें
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