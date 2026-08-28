Kangra News: सिटी में आज

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शुभारंभ - सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्ध गुग्गा छतरी मंदिर सलोह में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण और छत्र पूजन के साथ गुग्गा नवमी मेला का शुभारंभ किया जाएगा।



कथा - शाहपुर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में शाम 6 बजे से साध्वी भाग्यश्री भारती कथा सुनाएंगी।



समस्याएं सुनेंगे - सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय चौहान सलोह स्थित अपने निवास स्थान पर सुबह 10 बजे से लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

संस्कृत दिवस - श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में राज्यस्तरीय संस्कृत दिवस समारोह सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया जाएगा।

छिंज मेला - शीतला माता मंदिर तारा खड्ड इंदौरा में जय बाबा लखदाता छिंज मेले का शुभारंभ इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन दोपहर बाद एक बजे करेंगे।